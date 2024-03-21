Uzmanlardan "faiz" değerlendirmesi

Uzmanlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) bugünkü faiz kararının bankanın enflasyonla mücadele etmekteki kararlılığını gösterdiğini vurguladı.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 50'ye çıkardı.

Uzmanlar, TCMB'nin attığı bu adımların bankanın enflasyonla mücadele konusunda ne kadar ciddi olduğunu gösterdiğini belirtti.

AA Finans analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, TCMB’nin politika faizini artırmasının TL açısından olumlu bir gelişme olduğunu, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşunun sıkılaştırılacağının vurgulanmasının ilave faiz artışlarına kapı bırakıldığını belirtti.

Bürümcekçi, ''Finansal koşullardaki sıkılaşmanın ve para politikasındaki ilave sıkılaşmanın dezenflasyon patikasına dönüş açısından katkıları olabilir. Bu doğrultuda, politika faizinde nisan ayında artış beklemezken, uzun süre yüzde 50 seviyesinde korunacağı düşüncesindeyiz. Bu sürenin uzunluğu ise yerel seçimler sonrası döviz arz ve talebinde gözlenecek gelişmelere bağlı olacaktır.'' ifadesini kullandı.

Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal, enflasyonla mücadelenin ardındaki kararlılığı ve liraya yönelik beklentileri güçlendirdiği için finansal piyasaların TCMB'nin politika faizini 500 baz puanlık artırım kararını iyi karşıladığını belirtti.

In Touch Capital Markets Kıdemli FX Analisti Piotr Matys de ''Bugünkü karar, Başkan Karahan'ın, yüksek enflasyonu kontrol altına alma konusunda kararlı olduğuna ve enflasyonun resmi beklentilerden sapması durumunda hızlı hareket etmekten çekinmediğine dair çok güçlü bir sinyaldir.'' dedi.

Matys, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesinde liranın sürekli satış baskısı altında olduğu göz önüne alındığında, en azından bazı yatırımcıların bugünkü kararı TL'nin ileriki haftalarda istikrarını korumak için acil bir faiz artırımı olarak yorumlayabileceğini kaydetti.

''TCMB enflasyon cephesinde kazanmak için tüm araçlara sahip''

Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash ise TCMB'nin kesinlikle enflasyonla mücadeleye odaklanmış durumda olduğunu belirtti.

TCMB'nin bağımszlığına vurgu yapan Ash, ''TCMB çok ciddi ve enflasyonu yenmek için ne gerekiyorsa yapacak. TCMB'nin harika bir ekibi var ve artık enflasyon cephesinde kazanmak için tüm araçlara sahipler.'' değerlendirmesinde bulundu.

Medley Advisors Piyasa Araştırma Başkanı Nick Stadtmiller, enflasyondaki son artışlar göz önüne alındığında faiz artırımının yerinde bir karar olduğunu söyledi.

Natixis Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Ekonomisti Inna Mufteeva da TL'deki istikrar durumunun muhtemelen öne çıkan endişeler arasında olduğunu vurgulayarak bunun da TCMB'nin yeni başkanının daha da şahin olduğunu ve enflasyon beklentilerini sabitlemeye kararlı olduğunu doğruladığını kaydetti.