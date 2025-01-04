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  • Yatırım araçlarının haftalık performansı: Kazandıranlar, kaybettirenler

Yatırım araçlarının haftalık performansı: Kazandıranlar, kaybettirenler

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,50, altının gram fiyatı yüzde 1,62, dolar/TL yüzde 0,43 artış kaydederken, avro/TL yüzde 1,03 azaldı.

04 Ocak 2025 | 09:58
Yatırım araçlarının haftalık performansı: Kazandıranlar, kaybettirenler

BIST 100 endeksi, en düşük 9.780,73 puanı ve en yüksek 10.097,08 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,50 üzerinde 10.075,17 puandan tamamladı.

  • Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,62 artışla 3 bin 12 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,60 yükselişle 20 bin 430 liraya çıktı.
  • Geçen hafta sonu 4 bin 965 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,61 artarak 5 bin 45 liraya yükseldi.
  • Bu hafta ABD doları yüzde 0,43 değer kazanarak 35,3700 liraya çıkarken, avro yüzde 1,03 azalışla 36,4010 liraya indi.
  • Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,62 ve emeklilik fonları yüzde 0,98 değer kazandı.
  • Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 0,90 ile "para piyasası" fonları ve "borçlanma araçları" fonları oldu.
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