Bakan Işıkhan duyurdu: 32 ilaç daha geri ödeme listesine eklendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla 32 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Işıkhan, "1 adet kanser tedavisinde kullanılan akıllı ilaç, 3 adet kanama tedavisinde kullanılan ilaç, 3 adet diyabet tedavisinde kullanılan ilaç, 1 adet KOAH tedavisinde kullanılan ilaç başta olmak üzere çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan 21 adeti yerli üretim olan toplam 32 ilacı daha geri ödeme listemize dahil ettik." ifadelerini kullandı.

"Sağlıkta yerli ve milli kapasitemizi güçlendiriyor, vatandaşlarımızın tedavi imkanlarına ulaşmasını kolaylaştırıyoruz"

Bakan Işıkhan, 21'i yerli üretim olan ilaçlarla sağlıkta yerli ve milli kapasitenin güçlendirildiğini kaydetti:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla 32 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.💊

21’i yerli üretim olan ilaçlar ile sağlıkta yerli ve milli kapasitemizi güçlendiriyor, vatandaşlarımızın tedavi imkanlarına ulaşmasını kolaylaştırıyoruz.

İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür diliyorum."