Dünyanın en nadir kan grubu: Dünyada sadece 43 kişide 'altın kan' var

Dünyada genellikle AB0 yöntemi kullanılsa da focus.de'nin haberine göre dünyada toplam 35 farklı kan grubu sistemi bulunuyor.

Bunların en büyüğü olan Rh (Rhesus) sistemi, toplam 50 antijeni ayırt ediyor. Bu antijenler, kan hücrelerinin yüzeyindeki proteinlerdir. Söz konusu araştırmada da yalnızca Rh sistemi üzerinde çalışılıyor.

AB0 yöntemine benzer şekilde, Rh sisteminde de Rh+ (Rhesus pozitif) ya da Rh- (Rhesus negatif) gibi tanımlar yer alıyor.

İlgili antijen kan hücrelerinde bulunuyorsa Rh+, bulunmuyorsa Rh- deniyor.

Bilimsel olarak en nadir kan grubu ise RhNull olarak adlandırılıyor. Bu kan grubunda Rh sistemine ait 50 antijenin tamamı bulunmuyor. Dünyada şu ana kadar yalnızca 43 kişide RhNull kaydı yapılmış durumda.

Mükemmel donörler

Bu nedenle RhNull taşıyan kişiler, evrensel uyumlulukları sayesinde mükemmel kan bağışçısı olarak kabul ediliyor. Ancak pratikte RhNull kanının bir transfüzyonda kullanılması oldukça nadir. Çünkü bağışlanan RhNull kanı stokları son derece sınırlı. Bu nedenle “Altın Kan” lakabı abartı sayılmıyor.