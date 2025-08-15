Evinizdeki bir eşya tuvalettekinden 17.000 kat fazla bakteri barındırıyor olabilir

Amerikalı yatak üreticisi Amerisleep'in bir araştırması ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi bulguları, sadece bir hafta içinde bir yastık kılıfının ortalama bir klozet kapağından 17.000 kat daha fazla bakteri barındırabileceğini gösteriyor. Peki, neden?

Vücudumuz uyurken her gece milyonlarca deri hücresi döker, çoğu yastık kılıfı ve çarşaf üzerinde birikir. Vücut salgıları da bakteri ve mantar gelişimine uygun ortam sağlar. Yaz aylarında bu durum daha da artar. Ölü deri hücreleri, toz akarlarının çoğalmasına yol açar; bu da mantar gibi alerjenlerin gelişimini teşvik eder... Ter, ölü deri hücreleri, sebum, tükürük, makyaj kalıntıları ve cilt bakım ürünleri derken bu döküntüler mikroorganizmalar için mükemmel bir üreme alanı sağlar.

2 Ağustos yayınlanan araştırmaya göre yıkanmamış çarşaf ve yastık kılıflarında, bir hafta sonunda metrekare başına milyonlarca bakteriyel koloni (CFU) tespit ediliyor; bu sayı dört haftalık kullanımda neredeyse 12 milyon CFU seviyelerini buluyor. Yatağın yaşı arttıkça bu oran da artıyor.

Peki, öneriler ne?