Evinizdeki bir eşya tuvalettekinden 17.000 kat fazla bakteri barındırıyor olabilir

Amerikalı yatak üreticisi Amerisleep'in bir araştırması ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi bulguları, sadece bir hafta içinde bir yastık kılıfının ortalama bir klozet kapağından 17.000 kat daha fazla bakteri barındırabileceğini gösteriyor. Peki, neden?
Vücudumuz uyurken her gece milyonlarca deri hücresi döker, çoğu yastık kılıfı ve çarşaf üzerinde birikir. Vücut salgıları da bakteri ve mantar gelişimine uygun ortam sağlar. Yaz aylarında bu durum daha da artar. Ölü deri hücreleri, toz akarlarının çoğalmasına yol açar; bu da mantar gibi alerjenlerin gelişimini teşvik eder... Ter, ölü deri hücreleri, sebum, tükürük, makyaj kalıntıları ve cilt bakım ürünleri derken bu döküntüler mikroorganizmalar için mükemmel bir üreme alanı sağlar.
2 Ağustos yayınlanan araştırmaya göre yıkanmamış çarşaf ve yastık kılıflarında, bir hafta sonunda metrekare başına milyonlarca bakteriyel koloni (CFU) tespit ediliyor; bu sayı dört haftalık kullanımda neredeyse 12 milyon CFU seviyelerini buluyor. Yatağın yaşı arttıkça bu oran da artıyor.
Peki, öneriler ne?
- Haftada en az bir kez temizlemek, bakteriyel yükü kontrol altında tutmak açısından temel adım. (Alman teknoloji dergisi Chip.de'nin görüşünü aldığı dermatologlar, kılıfın haftada en az bir kez değiştirilmesini öneriyor. Cilt sorunlarına veya alerjilere yatkın olanlar da kılıfı üç ila dört günde bir değiştirebilir. Mümkün olduğunca çok bakteri ve akarı öldürmek için 60 santigrat derecede yıkayın)
- Yatak eskidikçe bakteri birikimi katlanarak artıyor; bu yüzden yedi yıl civarında yatak yenilemek tavsiye ediliyor.
- Günlük aktivitelerle biriken bakteri ve kalıntıları azaltmak için yatak öncesi duş almak bir önlem.
- Özellikle hasta olduğunuzda çarşafınızı daha sık değiştirmek önem taşıyor.
- Yatmadan önce makyajınızı çıkarın, böylece makyaj kalıntısı kalmasın.
- Saçlarınız çok terliyse veya üzerinde şekillendirici ürünler varsa yatmadan önce yıkayın.