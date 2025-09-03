ARA
DOLAR
41,17
0,07%
DOLAR
EURO
47,95
0,15%
EURO
GRAM ALTIN
4678,54
0,10%
GRAM ALTIN
BIST 100
10877,52
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Sigarayı bıraktıktan 1 gün sonra bakın ne oluyor

Sigarayı bırakmak için biraz motivasyona ihtiyacınız varsa, sigarayı bıraktığınızda vücudunuzun nasıl değiştiğini öğrenmek için aşağıdaki listeye bakabilirsiniz.


Son Güncellenme:
Sigarayı bıraktıktan 1 gün sonra bakın ne oluyor

Her nefeste vücudu zehirleyen sigarayı bırakmak, aslında bırakıldığı andan itibaren iyileşme sürecini başlatıyor. Bilimsel araştırmalara göre, sigarayı bıraktıktan sadece 20 dakika sonra kalp atış hızınız normale dönüyor. Saatler içinde kanınızdaki karbonmonoksit seviyesi azalıyor, günler içinde tat ve koku duyularınız geri geliyor. Biraz motivasyona ihtiyacınız varsa aşağıdaki tablo ilginizi çekebilir. Amerikan CDC, sigarayı bıraktıktan sonra olanları şöyle listeliyor:

Sigarayı Bıraktıktan Sonra Geçen Süre ve Faydaları

Dakikalar içinde

Kalp atış hızı düşer.

24 saat içinde

Kanda nikotin seviyesi sıfıra iner.

Birkaç gün içinde

Kanda karbon monoksit seviyesi sigara içmeyen birinin seviyesine düşer.

1 ila 12 ay içinde

Öksürük ve nefes darlığı azalır.

1 ila 2 yıl içinde

Kalp krizi riski keskin biçimde düşer.

3 ila 6 yıl içinde

Koroner kalp hastalığı riskindeki artış yarı yarıya azalır.

5 ila 10 yıl içinde

  • Ağız, boğaz ve gırtlak kanseri riskindeki artış yarı yarıya azalır.
  • Felç riski düşer.

10 yıl içinde

Akciğer kanseri riskindeki artış 10–15 yıl içinde yarı yarıya azalır.

Mesane, yemek borusu ve böbrek kanseri riski azalır.

15 yıl içinde

Koroner kalp hastalığı riski, sigara içmeyen birinin seviyesine yaklaşır.

20 yıl içinde

  • Ağız, boğaz ve gırtlak kanseri riski sigara içmeyen birinin seviyesine yaklaşır.
  • Pankreas kanseri riski sigara içmeyen birinin seviyesine yaklaşır.
  • Rahim ağzı kanseri riskindeki artış yaklaşık yarı yarıya azalır.

 

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL