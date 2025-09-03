Her nefeste vücudu zehirleyen sigarayı bırakmak, aslında bırakıldığı andan itibaren iyileşme sürecini başlatıyor. Bilimsel araştırmalara göre, sigarayı bıraktıktan sadece 20 dakika sonra kalp atış hızınız normale dönüyor. Saatler içinde kanınızdaki karbonmonoksit seviyesi azalıyor, günler içinde tat ve koku duyularınız geri geliyor. Biraz motivasyona ihtiyacınız varsa aşağıdaki tablo ilginizi çekebilir. Amerikan CDC, sigarayı bıraktıktan sonra olanları şöyle listeliyor:
Sigarayı Bıraktıktan Sonra Geçen Süre ve Faydaları
Dakikalar içinde
Kalp atış hızı düşer.
24 saat içinde
Kanda nikotin seviyesi sıfıra iner.
Birkaç gün içinde
Kanda karbon monoksit seviyesi sigara içmeyen birinin seviyesine düşer.
1 ila 12 ay içinde
Öksürük ve nefes darlığı azalır.
1 ila 2 yıl içinde
Kalp krizi riski keskin biçimde düşer.
3 ila 6 yıl içinde
Koroner kalp hastalığı riskindeki artış yarı yarıya azalır.
5 ila 10 yıl içinde
- Ağız, boğaz ve gırtlak kanseri riskindeki artış yarı yarıya azalır.
- Felç riski düşer.
10 yıl içinde
Akciğer kanseri riskindeki artış 10–15 yıl içinde yarı yarıya azalır.
Mesane, yemek borusu ve böbrek kanseri riski azalır.
15 yıl içinde
Koroner kalp hastalığı riski, sigara içmeyen birinin seviyesine yaklaşır.
20 yıl içinde
- Ağız, boğaz ve gırtlak kanseri riski sigara içmeyen birinin seviyesine yaklaşır.
- Pankreas kanseri riski sigara içmeyen birinin seviyesine yaklaşır.
- Rahim ağzı kanseri riskindeki artış yaklaşık yarı yarıya azalır.