Her nefeste vücudu zehirleyen sigarayı bırakmak, aslında bırakıldığı andan itibaren iyileşme sürecini başlatıyor. Bilimsel araştırmalara göre, sigarayı bıraktıktan sadece 20 dakika sonra kalp atış hızınız normale dönüyor. Saatler içinde kanınızdaki karbonmonoksit seviyesi azalıyor, günler içinde tat ve koku duyularınız geri geliyor. Biraz motivasyona ihtiyacınız varsa aşağıdaki tablo ilginizi çekebilir. Amerikan CDC, sigarayı bıraktıktan sonra olanları şöyle listeliyor:

Sigarayı Bıraktıktan Sonra Geçen Süre ve Faydaları

Dakikalar içinde

Kalp atış hızı düşer.

24 saat içinde

Kanda nikotin seviyesi sıfıra iner.

Birkaç gün içinde

Kanda karbon monoksit seviyesi sigara içmeyen birinin seviyesine düşer.

1 ila 12 ay içinde

Öksürük ve nefes darlığı azalır.

1 ila 2 yıl içinde

Kalp krizi riski keskin biçimde düşer.

3 ila 6 yıl içinde

Koroner kalp hastalığı riskindeki artış yarı yarıya azalır.

5 ila 10 yıl içinde

Ağız, boğaz ve gırtlak kanseri riskindeki artış yarı yarıya azalır.

Felç riski düşer.

10 yıl içinde

Akciğer kanseri riskindeki artış 10–15 yıl içinde yarı yarıya azalır.

Mesane, yemek borusu ve böbrek kanseri riski azalır.

15 yıl içinde

Koroner kalp hastalığı riski, sigara içmeyen birinin seviyesine yaklaşır.

20 yıl içinde