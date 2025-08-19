Sigorta sektöründe sağlık ve hayat sigortalarına talep artıyor

NART Sigorta ve Reasürans Brokerlığı’nın Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verilerine dayandırdığı çalışmaya göre, Ocak-Haziran döneminde sağlık sigortası prim üretimi 107,5 milyar TL’ye ulaştı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 70 artış gösterdi. Zorunlu trafik sigortası hariç tutulduğunda sağlık branşı, yüzde 21,6 pay ile sektörün en büyük branşı konumuna geldi.

Sektörde toplam prim üretimi 576,8 milyar TL olarak kaydedildi ve bu miktar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51,6 artış gösterdi. Hayat sigortaları ise 78,5 milyar TL prim ile yüzde 81,2 büyüme sağladı.

Çalışmada, son yıllarda yaşanan depremler, sel felaketleri ve orman yangınları gibi olayların bireyler ve şirketler üzerinde sigorta farkındalığını artırdığı belirtiliyor. Bu durum, daha önce sigortaya mesafeli duran bazı vatandaşlar ve işletmelerin poliçe satın almasına yol açtı.

Büyük sanayi kuruluşları da yangın ve ek risklere bağlı iş durması sigortası gibi ürünleri portföylerine eklemeye başladı.

Türkiye, deprem riski nedeniyle reasürörler açısından dikkatle izlenen bir pazar olarak değerlendiriliyor. 2025 reasürans yenilemelerinde Türk sigorta şirketlerinin yaklaşık 2-3 milyar dolarlık ek kapasite talebi olduğu bildirildi.

NART Sigorta ve Reasürans Brokerlığı Genel Müdürü Denise Nart Ünal

NART Sigorta ve Reasürans Brokerlığı Genel Müdürü Denise Nart Ünal, sektörün Ocak-Haziran performansını değerlendirirken, hayat ve sağlık branşlarındaki büyümenin risk farkındalığındaki artışla paralel olduğunu belirtti. Ünal ayrıca, iklim kaynaklı riskler ve orman yangınlarının, turizm sektörü ve sanayi şirketleri için yeni sigorta ürünleri geliştirilmesini gerektirdiğini ifade etti.

Dünyada sigorta penetrasyonu (prim/GSYİH) ortalama yüzde 7,4 iken Türkiye’de bu oran yüzde 1,5–1,7 civarında bulunuyor. Bu durum, sigorta bilincinin artırılması ve yeni ürünlerin geliştirilmesi için alan olduğunu gösteriyor.