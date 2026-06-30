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ASELSAN’dan 40 milyon dolarlık stratejik yatırım: Yeni tesis faaliyete geçti

ASELSAN, 40 milyon dolarlık yatırımla Akıllı Mühimmat ve Sualtı Sistemleri İlave Üretim ve Test Merkezlerini devreye aldı. Yeni tesislerle birlikte üretim kapasitesi, hız ve kalite artırılırken robotik ve otomasyon altyapısı da güçlendirildi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ASELSAN’dan 40 milyon dolarlık stratejik yatırım: Yeni tesis faaliyete geçti

Türkiye’nin savunma sanayii şirketlerinden ASELSAN, artan sipariş hacmini karşılamak ve üretim kapasitesini güçlendirmek amacıyla yeni bir yatırımını daha hayata geçirdi. Şirket, 40 milyon dolarlık yatırımla tamamlanan Akıllı Mühimmat ve Sualtı Sistemleri İlave Üretim ve Test Merkezlerini faaliyete aldığını duyurdu. 

17 bin metrekarelik yeni üretim alanı devreye alındı

Aselsan, artan sipariş hacmini karşılamak ve üretim altyapısını güçlendirmek amacıyla stratejik yatırımlarını sürdürdüğünü açıkladı.

Şirketin açıklamasına göre, 40 milyon dolarlık yatırımla tamamlanan ve 17.360 metrekare kapalı alana sahip Akıllı Mühimmat ve Sualtı Sistemleri İlave Üretim ve Test Merkezleri faaliyete geçti.

Robotik ve otomasyon altyapısı güçlendi

Yeni tesislerin devreye alınmasıyla birlikte, hava ve deniz savunma sistemlerinin üretiminde robotik ve otomasyon altyapısı önemli ölçüde güçlendirildi. Böylece teslimat kapasitesi, üretim hızı ve kalite kabiliyeti artırıldı.

Teslimat kapasitesi ve kalite artacak

Aselsan’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada da, artan sipariş hacmini karşılamak ve üretim altyapısını güçlendirmek amacıyla stratejik yatırımların sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, 40 milyon ABD Doları yatırımla tamamlanan 17.360 metrekare kapalı alana sahip Akıllı Mühimmat ve Sualtı Sistemleri İlave Üretim ve Test Merkezleri’nin devreye alındığı ifade edildi. Ayrıca, yeni tesislerle birlikte hava ve deniz savunma sistemlerinin üretiminde robotik ve otomasyon altyapısının önemli ölçüde güçlendirildiği, teslimat kapasitesi, hız ve kalite kabiliyetinin artırıldığı vurgulandı.

Etiketler
akıllı mühimmat yatırım Aselsan fabrika
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