Borsanın en değerli şirketi 50. yılı kutluyor, bu videoyu yayınladı

Türkiye'nin zincirlerini kırdığını ekrana yansıtan 50 yıllık sembolik yolculukta, ASELSAN'ın telsiz sistemleriyle başlayan ve Katmanlı Hava Savunma Sistemi ÇELİKKUBBE ile zirveye ulaşan kararlı adımlarına yer veriliyor.

Cephe hattında emin adımlarla hedefine yürüyen asker, aynı zamanda ASELSAN'ın telsiz üretimiyle başladığı ve alanında en iyi 700'den fazla ürüne ulaşan yolculuğunun her adımındaki kararlılığı da temsil ediyor. Filmde kahraman Mehmetçik’in teknolojide tam bağımsızlık hayalinin ASELSAN'ın mühendislik gücüyle zaman içinde nasıl gerçeğe ve milli teknolojilere dönüştüğü çarpıcı bir şekilde izleyiciye yansıtılıyor.

Türkiye'nin teknolojide tam bağımsızlığa kavuşması için yola çıkan ASELSAN, dünyanın en büyük 43'üncü savunma sanayi şirketi olarak 13 bin nitelikli çalışanıyla aynı hedef doğrultusunda ilerliyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma sanayi yatırımı olan Oğulbey Teknoloji Üssüne imza atan ASELSAN, 1975’te başlayan tam bağımsızlık yolculuğunda hayalleri gerçeğe dönüştürmek için çalışmalarını sürdürüyor.