OPPO, Türkiye’den ihracata hazırlanıyor

Çin merkezli küresel teknoloji markası OPPO, aralarında Türkiye’nin de olduğu 21 ülkeden gazetecilere yeni sistemi Apex Guard’ı tanıttı. OPPO’nun Çin’deki üretim ve Ar-Ge merkezinde gerçekleştirilen tanıtımı yerinden izleyen kurumlardan biri de Ekonomist dergisi oldu. Dünya çapında 70 ülke ve bölgede faaliyet gösteren ve 40 binden fazla kişiye istihdam sağlayan Çinli mobil telefon ve tablet üreticisi, 2019 yılında giriş yaptığı Türkiye’de 2021 yılından bu yana üretim de yapıyor.

Mıstaçoğlu Holding bünyesindeki AGM Teknoloji, OPPO ürünlerinin yerel üretim, satış ve servis hizmetlerini İstanbul Tuzla'da bulunan fabrikasında üstlenmiş durumda. Şirket, 2026’dan itibaren hem Türkiye’deki üretimini artırmaya hem de Türkiye’de üretilen ürünleri yakın coğrafyalara ihraç etmeye hazırlanıyor. Küresel markanın Türkiye’ye ilişkin yeni dönem hedeflerini OPPO Türkiye Sözcüsü Murat Karakoç ile konuştuk.

Çin’de 2004 yılında kurulan OPPO, bugün dünya genelinde nasıl bir büyümeye ulaştı?

OPPO bugün dünya çapında 70 ülke ve bölgede faaliyet gösteriyor, 40 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor ve 80’in üzerinde operatörle iş birliği yürütüyor. Dünya genelinde 300 binden fazla perakende noktasında güçlü bir varlığımız bulunuyor. Counterpoint Research'ün verilerine göre OPPO 2025 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 8 pazar payı ile dünyada beşinci sırada yer alıyor. OPPO'nun Sevkiyatlarının yüzde 60'ı bugün uluslararası pazarlardan gelen OPPO, dünya çapında 2025 yılı sonuna kadar AI destekli çözümlerini 100 milyon kullanıcıya ulaştırmayı hedefliyor. 2024’te 50 milyon kullanıcıya yapay zeka tabanlı deneyimler sunarak bu hedefin yarısına ulaştı. Teknoloji ve inovasyonu stratejik bir öncelik olarak konumlandıran OPPO, 54 binden fazla patent sahipliği ile bu alanda dünya genelinde altıncı sırada yer alıyor. OPPO’nun 31 Mart 2025 itibarıyla dünya genelinde yüzde 91’i buluş patenti olmak üzere 113 bini aşkın patent başvurusu bulunuyor.

Markanın küresel çapta tanıtımını yaptığı ‘Apex Guard’ sistemi ne tür yenilikler içeriyor?

OPPO, ürün kalitesinde yeni bir dönemi başlatan Apex Guard sistemi ile akıllı telefonlarda güvenilirlik ve performansta yeni bir dönem başlatıyor. Sistem; günlük kullanımın, ürün ömrünün ve mevcut endüstri standartlarının ötesinde kalite prensiplerine dayanıyor. OPPO’nun donanım ve yazılımda bütünsel kalite anlayışını temsil eden yeni sistemi Apex Guard, donanım sağlamlığı, yazılım akıcılığı ve uzun ömürlü performans alanlarında küresel ölçekte yeni bir kalite standardı tanımlıyor. Şirket, Apex Guard ile yalnızca bugünün değil, gelecek yılların da akıllı telefon performansını garanti altına alıyor.

Türkiye, teknolojiye yatkın genç nüfusu ve yüksek internet kullanımı ile OPPO için nasıl bir pazar?

OPPO Türkiye'deki faaliyetlerine 2019 yılında başladı ve Mayıs 2021’de fabrikasını İstanbul Tuzla’da faaliyete açtı. Marka 3 yıl içinde Türkiye’de yüzde 95,8 marka bilinirliğine ulaştı. Şu anda Reno ve A Serisi altında toplam 10 yeni modelle pazardayız. Türkiye’deki operasyonlarımızı yeniden başlattıktan sonra güçlü bir büyüme ivmesi yakaladık. 2024 yılı itibarıyla 578 binin üzerinde cihaz ürettik ve 2025 yılı sonunda bu rakamın 864 bin adede ulaşmasını öngörüyoruz. 2026 hedefimiz ise 1 milyon adetlik üretime ulaşmak. Türkiye’de ürettiğimiz cihazların tamamını iç pazarda satıyoruz. Bu operasyonu AGM şirketi yönetiyor. Yeni dönemde Türkiye’de ürettiğimiz OPPO ürünlerini ilk kez ihraç etme planı var. İlk etapta hedef pazarlar olarak Balkan ülkeleri gündemde.

AMG Teknoloji tarafından yönetilen Tuzla fabrikanızdan bahseder misiniz? Üretim kapasiteniz nedir?

İstanbul Tuzla’daki 5,5 milyon adede kadar çıkan yıllık üretim kapasitesine sahip olan fabrikamız, OPPO’nun global kalite standartlarına uygun şekilde kuruldu. Tuzla fabrikasındaki üretim hattımız OPPO’nun global kalite standartlarına göre tasarlandı; yüksek hızlı yüzey montaj teknolojileri, otomatik optik denetim sistemleri ve kapsamlı dayanıklılık test laboratuvarlarıyla donatıldı. Malzeme kabulünden üretim koşullarına kadar tüm süreçler OPPO uzmanları tarafından denetleniyor ve global fabrikalarımızla aynı kalite kriterleri uygulanıyor. Tuzla tesisimizde üretilen telefonlar; yüksek basınçlı su direnci, toz sızdırmazlığı, ısı-nem dayanıklılığı, düşme, darbe ve titreşim testleri dahil olmak üzere kapsamlı kalite kontrol aşamalarından geçiyor. Bu sayede Türkiye’de üretilen modeller ile Çin’de geliştirilen modeller arasında donanım ya da kalite farkı bulunmuyor; her iki üretim hattında da aynı standartlar titizlikle uygulanıyor.

Türkiye’deki pazar payınız nedir? Bu noktada yeni dönem hedeflerinizi nasıl şekilleniyor?

Satış performansı açısından OPPO 2025 yılında Türkiye’de pazarda ilk 6 ay içinde tüm markalar arasında 4. sıraya, Android telefonlar arasında da 3. sıraya yükseldi. Büyük zincir marketlerde bazı kanallarda Android cihazlar arasında 2. en büyük marka oldu. 2025 Haziran ayında da pazar payı olarak yüzde 6’yı gördü. Bu sonuçlar, OPPO’nun kısa sürede Türkiye’deki kullanıcıların güvenini kazandığını ve yerel üretimin sağladığı çeviklikle pazarda güçlü bir konum elde ettiğini gösteriyor. OPPO, Tuzla fabrikası ile önümüzdeki dönemde bölgesel üretim merkezi olmayı hedefliyor. Hedef önümüzdeki üç yıl içinde ülkenin en iyi üç akıllı telefon markasından biri olmak. Her 10 Android kullanıcısından 1’ine ulaşmayı, yerel inovasyonu desteklemeyi ve Türkiye’yi yapay zeka destekli ürünlerin öncü pazarlarından biri haline getirmeyi hedefliyoruz. OPPO, Türkiye’yi kritik bir pazar olarak görüyor. Hem Avrupa hem de Ortadoğu pazarına açılmakta stratejik önemi büyük. Çin’deki merkezimizde mottomuz “Türkiye için Türkiye’de” şeklinde… Yani OPPO kalitesini Türkiye’ye taşımakla kalmayalım, burada üretmeye devam edelim istiyoruz. Bu amaçla, önümüzdeki 3 yıl içerisinde Türkiye’de en güvenilir 3 telefon markasından biri olmayı hedefliyoruz.

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye’de heyecanla beklenen 5G ihalesi sonuçlandırıldı ve süreç başladı. OPPO olarak Türkiye’deki 5G dönemi için ne tür planlarınız var?

2026 itibarıyla Türkiye’de hayata girmesini beklediğimiz 5G teknolojisi pazarı kökten değiştirecek. Bu dönüşüm, tüketicilerin telefonlarını daha sık yenilemelerine yol açarak pazarın büyümesinde en önemli itici güç olacak. GFK’nın 2024 verilerine göre Türkiye’de geçen yıl satılan toplam 11 milyon akıllı telefonun yaklaşık yüzde 55’i 5G modellerinden oluşuyor. Bu oranın 2025’te yüzde 65’e, 2026’da ise yüzde 90’ın üzerine çıkması bekleniyor. 2026 yılında Türkiye pazarında akıllı telefon satış rakamının 11,5 milyon ulaşacağını öngörüyoruz. Bunun neredeyse tamamı 5G’li cihazlardan oluşacak. 2024 yılından itibaren Türkiye pazarında 5G’ye ve özellikle yapay zeka entegrasyonları üzerine yoğunlaşan OPPO Türkiye’de 2026’da 19 farklı 5G modelini kullanıcılarla buluşturmayı planlıyor. Türkiye’de stratejimizi öncelikli olarak akıllı telefon segmentinde, özellikle Reno ve A Serisiyle, daha yakın dönemde de amiral gemisi Find Serisiyle güçlendirdik. OPPO dünyada yalnızca akıllı telefonlara değil, aynı zamanda kulaklık, tablet, giyilebilir cihazlar gibi geniş bir ürün portföyüne sahip. OPPO Türkiye olarak tüketici talebi ve pazar koşulları doğrultusunda portföyümüzü genişletmeye yönelik fırsatları; tablet, akıllı saat gibi farklı ürünleri Türkiye’ye getirmeyi de değerlendiriyoruz.