Bu takım elbisenin farklı bir özelliği var

İşler sözlerine şöyle devam etti:

"Faraday kafesi gibi bir şey var, bir cep var, ekstra bir cep var. Cep telefonu kullanıyorsunuz diyelim ve cep telefonu toplantıya girerken sinyallerini kesmek istiyorsunuz. Bu cebinin içine koyduğunuzda ağzını kapattığınız da otomatik olarak sinyalini tamamen kesmiş oluyorsunuz. O şekilde de ekstradan bir koruma sağlıyor. Aslında bu çok yeni bir ürün. Başka benzer bir ürüne biz rastlamadık. Bunu ihtiyaç gördüğümüz için yaptık. Bizim yerli yabancı bir sürü müşterimiz var. Burada ilk kez görücüye çıktı."