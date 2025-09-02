HAVELSAN ve CALIDUS iş birliğiyle pilotlar ileri teknolojiyle geleceğe hazırlanacak

HAVELSAN, bu konuda yaptığı uluslararası işbirliklerine bir yenisini ekledi. Şirket, CALIDUS ile B-250 hafif taarruz ve eğitim uçağı için kapsamlı bir eğitim ekosistemi geliştirecek.

Bu kapsamda, pilotların görev hazırlıklarının yerde en üst düzeyde sağlanması amacıyla gerçek operasyonların karmaşıklığını yansıtan yüksek doğruluklu simülatör altyapısı oluşturulacak. Buna yönelik olarak HAVELSAN ve CALIDUS, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) B-250 hafif taarruz ve eğitim uçağı için kapsamlı bir eğitim ekosistemi geliştirmek üzere önemli bir anlaşma imzaladı. İki şirket arasındaki işbirliği, SAHA EXPO'da imzalanan bir protokolle başladı ve IDEF 2025'te resmi bir sözleşmeye dönüştü.