Türkiye'nin ilk ve tek yerli silahlı mini insansız helikopteri DUMRUL yeni görevine hazırlanıyor

TİTRA Teknoloji ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında, DUMRUL Silahlı Mini İnsansız Helikopter’in tedarikine yönelik yeni bir sözleşme imzalandı.
1 Güvenlik güçleri için DUMRUL araçları tedarik edilecek
TİTRA Teknoloji ile Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayii Başkanlığı arasında imzalanan sözleşme doğrultusunda güvenlik güçleri için yeni DUMRUL araçları temin edilecek.
2 Güvenlik birimlerinin envanterinde yer alıyordu
Halihazırda güvenlik birimlerinin envanterinde yer alan ve operasyonel olarak kullanılan DUMRUL, söz konusu sözleşme kapsamında farklı bir kuvvete mevcut stoklardan sağlanacak.
3 Türkiye'nin ilk silahlı mini insansız helikopteri
DUMRUL, Türkiye'nin ilk ve tek yerli silahlı mini insansız helikopteri olarak öne çıkıyor.
4 Elektrik motoruyla çalışıyor
Elektrik motoruyla çalışan sessiz bir helikopter olan DUMRUL, 81/60 milimetre havan, bombaatar veya METE Mini Füze ile silahlı olarak görev yapabiliyor.
5 Yakın mesafe gözetleme için tasarlandı
Yakın mesafe gözetleme için tasarlanan DUMRUL, altına monte edilen bu silah sistemleri ve entegre görüntüleme kabiliyetleri ile hedefleri etkisiz hale getirebiliyor.
6 Kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda geliştirildi
Kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen hava aracı, kısa menzilli operasyonlarda etkin silah kullanımı için tasarlandı.