'Evde Tek Başına'da McCallister' Ailesi Ne Kadar Zengindi?

1990 yılında sinemalarda izleyici ile buluşan Evde Tek Başına beklenmedik bir gişe rakamına ulaşmıştı. Film o günden bu yana da hiç unutulmadı. Yönetmen Chris Colombus filmin unutulmamasının nedenini şöyle yorumluyor: "Bence bunun nedeni insanlarla duygusal bir bağ kurması. Elbette insanlar gülmeyi seviyor ve ama yılın belirli bir zamanında, insanların umutlu ve mutlu olduğu bir dönemde geçiyor. Bence tüm ailenizle birlikte oturma odasında oturup izleyebileceğiniz mükemmel bir film. John Williams'ın müziği de çok yardımcı oluyor. John'un müziğini filmle birlikte ilk kez duyduğumuzda, filmin ne kadar duygusal bir hale geldiğini görmek inanılmazdı. Tek söyleyebileceğim filmi değiştirdiği".

1 GİŞEDE SÜRPRİZ YAPTI Filmin yapımcılığını önce Warner Bros üstlenecekti. Bütçe konusunda anlaşılamadı. Stüdyo yaklaşık 14 milyon dolar ödemeye hazırdı. Columbus projeden vazgeçmedi, o ve ekibi 20th Century Fox'u aradı ve onları filmi finanse etmeye ikna etti. Kabul edilince 18 milyon dolarlık bütçe ortaya çıktı. Ancak film büyük sürpriz yaparak dünya çapında 476.6 milyon dolarlık gişe rakamına ulaştı.

2 EKONOMİSTLERE GÖRE MC CALLISTER AİLESİ NE KADAR ZENGİNDİ? New York Times ise ilginç bir sorunun peşine düşmüş: McCallister Ailesi ne kadar zengindi? Ve bu soruyu FED ekonomistlerine sormuşlar...

3 YÜZDE 1'LİK DİLİMDELER Chicago Federal Rezerv Bankası'ndaki ekonomistlere göre, 1990'da filmin çekildiği ev, Chicago'da en üstteki yüzde 1'lik dilimde yer alan hane gelirine sahip olanlar tarafından karşılanabilecek fiyattaydı ve durum bugün de böyle olacaktı.

4 EV NE KADARDI? Ekonomistler, McCallister'ların gelirlerinin yüzde 30'undan fazlasını konuta harcamadıkları varsayımıyla çalışarak, ailenin 1990'da 305.000 dolar (2022'de yaklaşık 665.000 dolar) hane gelirine sahip olması gerektiğini tahmin etmiş. Zillow'un tahminine göre 2022'nin ortasında benzer bir evin maliyeti yaklaşık 2,4 milyon dolar olurdu. Ekonomistler, bu değerdeki bir evin, Chicago bölgesinde yüzde 1'lik dilimde yer alan 730.000 dolar gelire sahip bir hane için uygun olacağını hesapladı.

5 NE İŞ YAPIYORLARDI? Filmde ebeveynlerin iş yaptığı açıklanmadı. New York Times'ın aktardığı tahminlere göre (evdeki mankenler nedeniyle) Kevin'in annesi moda tasarımcısı, Kevin'in babası ise iş insanıydı.

6 FİLM HAKKINDA Filmin başrollerinde Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern , John Heard ve Catherine O'Hara yer alıyordu.