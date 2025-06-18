3 ülkede okullarda gösterilecek Netflix dizisi

Habere göre Fransa'da eğitim bakanlığı mini diziden alınan bölümlere dayalı beş dersi okullara sunacak. Dizi, çevrimiçi ve sosyal medyadaki kadın düşmanı içeriklerin genç erkekler üzerindeki etkisi hakkında küresel bir tartışma başlatmıştı.

Eğitim Bakanı Élisabeth Borne, alıntıların "gençler arasında var olabilecek şiddeti çok iyi temsil ettiğini" ve 14 yaş ve üzeri öğrencilere, özel olarak geliştirilmiş öğretim materyalleri eşliğinde gösterileceğini söyledi. Borne, bunun "ekranlara aşırı maruz kalma ve sosyal ağlarda şiddetin sıradanlaşması" sorununun yanı sıra kadınlara karşı şiddeti savunan "maskülenist ideolojinin" yayılması konusunda farkındalık yaratmayı amaçladığını belirtti.

DİZİNİN KONUSU NE?

13 Mart'ta yayınlanan "Adolescence" dizisi, 13 yaşındaki bir erkek çocuğunun, sınıf arkadaşı olan bir kız çocuğunu öldürmekle suçlanmasının ardından gelişen olayları konu alıyor. Dizi, Jamie adındaki bu çocuğun, özellikle Andrew Tate gibi kendini kadın düşmanı olarak tanımlayan etkileyicilerin paylaştığı toksik çevrimiçi içeriklerden nasıl etkilendiğini ele alıyor. Dört bölümden oluşan mini dizi, cinayetin toplumsal yankılarını, Jamie'nin sorgulanma süreçlerini ve gençlerin dijital dünyadaki risklere maruz kalmasını inceliyor. Ayrıca toksik erkeklik, sosyal medyanın gençlerin üzerindeki baskısı ve akran zorbalığı gibi temalara odaklanıyor. Dizinin temel soruları "Asıl suçlu kim, bu neden yaşandı ve önlenebilir miydi?" etrafında dönüyor

Netflix, Nisan ayında diziyi Birleşik Krallık ortaokullarının kullanımına sunmuştu.

