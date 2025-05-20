56 yıllık Susam Sokağı'nın yeni adresi belli oldu

New York Times'ın haberine göre Susam Sokağı”nın yeni bölümleri, Netflix’in 300 milyondan fazla abonesine ulaşacak. Yeni bölümler ayrıca Netflix’te yayınlandıkları gün ABD'de kamu tarafından finanse edilen PBS’te Yeni anlaşmalar bu yılın ilerleyen dönemlerinde yürürlüğe girecek.

The New York Times'a göre bu anlaşma, Susam Sokağı'nı üreten kar amacı gütmeyen Sesame Workshop'a nefes aldıracak.

Habere göre 2015’ten bu yana HBO, Susam Sokağı”nın yeni bölümleri için Sesame Workshop’a yılda 30 ila 35 milyon dolar arasında ödeme yapıyordu. Netflix’in bu içerik için ne kadar ödediği netleşmedi. Sesame Workshop CEO’su Sherrie Westin, personele gönderdiği notta, programın daha fazla eve ulaşacak olmasının “kesinlikle kutlanması gereken” bir gelişme olduğunu belirtti.

Netflix, şu anda yapımı devam eden yenilenmiş 56. sezonun yeni bölümlerine ve ayrıca 90 saatlik arşiv bölümlerine erişim hakkı kazanacak. Şirket ayrıca “Susam Sokağı” için oyun geliştirme imkanına da sahip olacak. Netflix, çocuk içeriklerine yatırımını artırıyor; şirket, çocuk programlarının platformdaki izlenmelerin yüzde 15’ini oluşturduğunu söylüyor.

