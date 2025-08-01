Almanya Netflix'e yatırım zorunluluğu getiriyor

Habere göre Almanya'da Maliye Bakanı Lars Klingbeil tarafından 2026 yılına ilişkin sunulan bütçe taslağı kabinede onaylanırken film sektörünün kalkındırılması için hazırlanan plan da açıklandı.

Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Wolfram Weimer, filmlerin prodüksiyonu ve dağıtımı için mali kaynak sağlayan kamu fonlarının yaklaşık iki katına çıkarılarak 250 milyon euroya yükseltileceğini duyurdu. Böylece diğer fonlarla birlikte film sektörüne yönelik federal hükümet desteği 310 milyon euroyu bulacak.

Weimer, uluslararası dijital platformların Almanya'daki yapımlara veya stüdyolara yatırım yapmasını zorunlu kılan bir yasa da çıkaracaklarını açıkladı. Alman Bakan; Netflix, Amazon Prime ve Disney gibi platformları etkilemesi beklenen bu yasanın "yakın gelecekte" yürürlüğe gireceğini söyledi.