Anora en iyi film: 2025 Oscar ödüllerinde kazananlar

Yönetmen Sean Baker imzalı "Anora", 97. Akademi Ödülleri'nde gecenin en büyük kazananı oldu. Film, en iyi film ve başrol oyuncusu Mikey Madison'ın en iyi kadın oyuncu ödülü de dahil olmak üzere beş ödüle ulaştı. "The Brutalist" geceyi Adrien Brody'nin en iyi erkek oyuncu ödülü de dahil olmak üzere üç ödülle tamamlandı. "Wicked", "Emilia Pérez", "Dune:Part Two" iki ödül kazandı.

Sunuculuğunu komedyen Conan O'Brien'ın üstlendiği ödül töreninin açılışında, ABD'li pop şarkıcısı Ariana Grande ile İngiliz şarkıcı ve oyuncu Cynthia Erivo sahne aldı.

97. Akademi Ödülleri töreninde "En İyi Film" ödülünü "Anora", "En İyi Yönetmen" ödülünü de bu filmin yönetmeni Sean Baker kazandı.

Filmde "Ani" karakterini canlandıran Amerikalı aktris Mikey Madison, "En iyi Kadın Oyuncu" ödülünü aldı.

ABD'li oyuncu Adrien Brody ise 10 dalda aday gösterilen "The Brutalist" filmindeki rolüyle "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

Kostüm tasarımcısı Paul Tazewell, "En İyi Kostüm Tasarımı" ödülünü kazanan ilk siyahi kişi olarak salonda ayakta alkışlandı.

Filistinlilerin, İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da bulunan Mesafir Yatta'da İsrail ordusunun uyguladığı yıkım ve sürgün politikasına karşı gösterdiği mücadeleyi anlatan "No Other Land" adlı belgesel de "En İyi Belgesel" kategorisinde ödül kazandı.

Oscar ödül töreninin öne çıkan ödül kategorileri ve sahipleri şöyle sıralandı: