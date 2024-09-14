Bir dönemin ünlü dizisi Türkiye'de Netflix listesine damga vurdu

2-8 Eylül haftasında Türkiye'de en çok izlenen dizi ilk sezonuyla ekranlara gelen The Perfect Couple oldu. 2. sırada ise yine ilk sezonuyla izleyiciyle buluşan Kaos var. İlk olarak 20 yıl önce izleyiciyle buluşan, 2000'lerin hit dizisi Lost'un ilk sezonu ise 3. sırada yer aldı. Dikkat çeken durum ise ilk 10'da yer alan dizilerden 4'ünün Lost'un sezonları olması... Listede ilk 10'a giren bir nostaljik diğer dizi ise 2005 yılında ekran macerasına başlayan Prison Break. Dizinin ilk sezonu kendisine 8. sıradan yer buldu. İşte 2-8 Eylül haftası Türkiye'deki kullanıcıların platformda en çok izledikleri 10 dizi...

1 The Perfect Couple Netflix diziyi şöyle tanıtıyor: Amelia, Nantucket'ın en zengin ailelerinden birinin gelini olmak üzeredir. Ancak şoke edici bir ölüm, düğünü altüst eder ve herkesi şüpheli durumuna düşürür / Başroldekiler: Nicole Kidman, Liev Schreiber, Eve Hewson

2 Kaos Netflix, artı 18 yaş ibaresiyle yayınladığı fantastik temalı diziyi şöyle tanıtıyor: Olimpos Dağı'nda anlaşmazlık hüküm sürerken ve yüce Zeus paranoyaya kapılırken üç fâninin kaderinde insanlığın geleceğini yeniden şekillendirmek yazılıdır.

3 Lost 1. sezon Bir dönemin hit dizisi Lost, Avustralya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne uçan bir yolcu uçağının Güney Pasifik'te gizemli bir adaya düşmesinin ardından kazazedelerin hikâyelerine odaklanıyor. Bu gizemli dizi 22 Eylül 2004'ten 23 Mayıs 2010'a kadar ABC'de altı sezon ve 121 bölüm olarak yayınlandı ve dünya çapında milyonlarca kişi tarafından izlendi.

4 Nefes bile almadan Netflix, yeni dizinin konusunu şöyle paylaşıyor: İşlerine tutkuyla bağlı olan bir grup sağlık çalışanı, hareketli bir devlet hastanesinde hayat kurtarmak için çırpınırken gerilimin, romantizmin ve heyecanın dozu hiç düşmüyor.

5 Lost 2. sezon Lost'un 2. sezonu listede kendisine 5. sıradan yer buldu.

6 Emily in Paris 4. sezon Bir önceki hafta listenin zirvesinde yer alan dizi bu kez 6. sırada.

7 Şahmaran 2. sezon Başrollerinde Serenay Sarıkaya, Burak Deniz, Mert Ramazan Demir'in yer aldığı yerli yapım Şahmaran'ın 2. sezonu da ilk 10'da.

8 Prison Break 1. sezon Listenin 8. sırasında ilk sezonu 2005 yılında izleyici ile buluşan Prison Break var. Dizinin konusu şöyle: Abisi cinayetten haksız yere suçlu bulununca bir yapı mühendisi, kardeşini kötü bir namı olan Fox River Eyalet Hapishanesi'nden kaçırmaya karar verir.

9 Lost 3. sezon Lost'un 3. sezonu da bu hafta ilk 10'a girdi.