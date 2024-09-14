ARA
DOLAR
33,95
0,11%
DOLAR
EURO
37,57
-0,26%
EURO
GRAM ALTIN
2814,19
0,87%
GRAM ALTIN
BIST 100
9685,49
1,73%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Sinema
  • Bir dönemin ünlü dizisi Türkiye'de Netflix listesine damga vurdu

Bir dönemin ünlü dizisi Türkiye'de Netflix listesine damga vurdu

Netflix, bir süre önce 2-8 Eylül haftasında Türkiye'deki kullanıcıların platformda en çok izlediği dizileri duyurdu.

14 Eylül 2024 | 02:56
Bir dönemin ünlü dizisi Türkiye'de Netflix listesine damga vurdu

2-8 Eylül haftasında Türkiye'de en çok izlenen dizi ilk sezonuyla ekranlara gelen The Perfect Couple oldu. 2. sırada ise yine ilk sezonuyla izleyiciyle buluşan Kaos var.  İlk olarak 20 yıl önce izleyiciyle buluşan, 2000'lerin hit dizisi Lost'un ilk sezonu ise 3. sırada yer aldı. Dikkat çeken durum ise ilk 10'da yer alan dizilerden 4'ünün Lost'un sezonları olması... Listede ilk 10'a giren bir nostaljik diğer dizi ise 2005 yılında ekran macerasına başlayan Prison Break. Dizinin ilk sezonu kendisine 8. sıradan yer buldu. İşte 2-8 Eylül haftası Türkiye'deki kullanıcıların platformda en çok izledikleri 10 dizi...

1 The Perfect Couple

The Perfect Couple Netflix diziyi şöyle tanıtıyor: Amelia, Nantucket'ın en zengin ailelerinden birinin gelini olmak üzeredir. Ancak şoke edici bir ölüm, düğünü altüst eder ve herkesi şüpheli durumuna düşürür / Başroldekiler: Nicole Kidman, Liev Schreiber, Eve Hewson

2 Kaos

Kaos Netflix, artı 18 yaş ibaresiyle yayınladığı fantastik temalı diziyi şöyle tanıtıyor: Olimpos Dağı'nda anlaşmazlık hüküm sürerken ve yüce Zeus paranoyaya kapılırken üç fâninin kaderinde insanlığın geleceğini yeniden şekillendirmek yazılıdır.

3 Lost 1. sezon

Lost 1. sezon Bir dönemin hit dizisi Lost, Avustralya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne uçan bir yolcu uçağının Güney Pasifik'te gizemli bir adaya düşmesinin ardından kazazedelerin hikâyelerine odaklanıyor. Bu gizemli dizi 22 Eylül 2004'ten 23 Mayıs 2010'a kadar ABC'de altı sezon ve 121 bölüm olarak yayınlandı ve dünya çapında milyonlarca kişi tarafından izlendi.

4 Nefes bile almadan

Nefes bile almadan Netflix, yeni dizinin konusunu şöyle paylaşıyor: İşlerine tutkuyla bağlı olan bir grup sağlık çalışanı, hareketli bir devlet hastanesinde hayat kurtarmak için çırpınırken gerilimin, romantizmin ve heyecanın dozu hiç düşmüyor.

5 Lost 2. sezon

Lost 2. sezon Lost'un 2. sezonu listede kendisine 5. sıradan yer buldu.

6 Emily in Paris 4. sezon

Emily in Paris 4. sezon Bir önceki hafta listenin zirvesinde yer alan dizi bu kez 6. sırada.

7 Şahmaran 2. sezon

Şahmaran 2. sezon Başrollerinde Serenay Sarıkaya, Burak Deniz, Mert Ramazan Demir'in yer aldığı yerli yapım Şahmaran'ın 2. sezonu da ilk 10'da.

8 Prison Break 1. sezon

Prison Break 1. sezon Listenin 8. sırasında ilk sezonu 2005 yılında izleyici ile buluşan Prison Break var. Dizinin konusu şöyle: Abisi cinayetten haksız yere suçlu bulununca bir yapı mühendisi, kardeşini kötü bir namı olan Fox River Eyalet Hapishanesi'nden kaçırmaya karar verir.

9 Lost 3. sezon

Lost 3. sezon Lost'un 3. sezonu da bu hafta ilk 10'a girdi.

10 Lost 4. sezon

Lost 4. sezon Türkiye'de platformda geçen hafta en çok izlenen 10 dizi arasında Lost'un 4. sezonu da var.
İlgili Haberler
Bu hafta 11 film vizyona giriyor
Bu hafta 11 film vizyona giriyor
0
  • ALTIN GRAM - TL 2814,19 0,87%
  • ALTIN ONS 2578,24 0,78%
  • BIST 100 9685,49 1,73%
  • DOLAR/JAPON YENI 140,832 -0,697%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35867 0,04897%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 90 -0,1689%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,9499 0,107%
  • EURO/DOLAR 1,1075 0,0095%
  • EURO/TURK LIRASI 37,5658 -0,2628%
  • STERLIN/DOLAR 1,3124 -0,00305%
Borsa Haberleri
Borsada pazartesi günü 1 şirket bedelsiz sermaye artırım yapacak (16 Eylül)
Borsada dün bir şirketten temettü dağıtma kararı geldi (13 Eylül)
Bir şirketten daha bedelsiz başvurusu var: Yüzde 3000
Borsada bugün bedelsiz başvurusu duyuran 4 şirket
Galatasaray'dan KAP'a transfer bildirimi
Hektaş'tan (HEKTS) bedelli açıklaması
Borsada gün sonu özeti: Yeni haftada gündem yoğun
Haftanın kazananı altın oldu
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününde yükselişle kapandı
Durukan Şekerleme (DURKN) halk arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
Eczacıbaşı İlaç (ECILC) bağlı ortaklığının 2 kararını duyurdu
Borsa şirketi ihale sonucu duyurdu
Kervan Gıda'dan Polonya'da gayrimenkul ve tesis satışı hakkında açıklama
Gedik Yatırım'dan (GEDIK) bedelsiz açıklaması
Kimteks'ten (KMPUR) bedelsiz açıklaması
GERİ
İLERİ
Borsada pazartesi günü 1 şirket bedelsiz sermaye artırım yapacak (16 Eylül)
Borsada dün bir şirketten temettü dağıtma kararı geldi (13 Eylül)
Bir şirketten daha bedelsiz başvurusu var: Yüzde 3000
Borsada bugün bedelsiz başvurusu duyuran 4 şirket
Galatasaray'dan KAP'a transfer bildirimi
Hektaş'tan (HEKTS) bedelli açıklaması
Borsada gün sonu özeti: Yeni haftada gündem yoğun
Haftanın kazananı altın oldu
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününde yükselişle kapandı
Durukan Şekerleme (DURKN) halk arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
Eczacıbaşı İlaç (ECILC) bağlı ortaklığının 2 kararını duyurdu
Borsa şirketi ihale sonucu duyurdu
Kervan Gıda'dan Polonya'da gayrimenkul ve tesis satışı hakkında açıklama
Gedik Yatırım'dan (GEDIK) bedelsiz açıklaması
Kimteks'ten (KMPUR) bedelsiz açıklaması
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL