Bir milletvekilinin gerçek hikayesi: Hayalim 2. film

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram’ın senaryosunu yazdığı 2022 yapımı “Buğday Tanesi” filminin yolculuğu dünyada ses getirdi. Yaklaşık 200 ülkede gösterilen film, son bir ayda Amerika ve Hindistan’dan ödül aldı. Film 2025 yılı boyunca dünyadaki festivallerde gösterilmeye devam edecek. Bayram, ikinci film projesini de duyurdu. Milliyet'ten Seray Şahinler'in haberine göre Bayram film ve süreçle ilgili şunları söylüyor:

Film bebekken buğday tarlasında çıkan yangında vücudunda kalıcı yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını konu alıyor.

BİR YAŞINDAYKEN...

"1974’te Erzincan’ın Refahiye ilçesinde bir dağ köyünde dünyaya geldim. Bizim orada geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Bir yaşındayken annem tarla biçmeye gidiyor, beni beşikle tarlanın etrafına koyuyor. Sonra tarla tutuşuyor, ben tutuşuyorum. 40 gün yoğun bakımda kaldım, 41’inci gün yaşadım. Tabii gençlik yıllarım zor geçti, 18 yaşına kadar elleri cebinde dolaşan bir gençtim. Sonrasında İstanbul’da büyüdüm, Beşiktaş’ta otobüse binerdim, karşılıklı koltukları değil tekli koltukları tercih ederdim çünkü bakışlardan rahatsızdım. Mahalle baskısı o kadar yoğunlaşmıştı ki… 1996’da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdim.

MÜLAKATTA ELENDİM

1997’de Marmara Üniversitesi’nde Yüksek Lisans’a başladım, aynı yıl hâkim ve savcılık sınavına girdim. 84 puan aldım ama mülakatta ‘çevrenin yadırgayacağı vücut bozukluğunun bulunmaması’ maddesi yüzünden elendim. Bu yüzden elenmek zoruma gitti. Sonra büromu açtım, avukatlığa başladım. 2015 yılında Erzincan’dan milletvekili seçildim. 40 gün yoğun bakımda kalıp, 41’inci gün yaşadığım şehirde 41 yaşında milletvekili oldum. Düştüğün yerden kalkıp hizmet edeceksin mesajını aldım. 2020’de Cumhurbaşkanı’mızın olduğu bir toplantıda bu olayı anlattım ve ‘Ben mağdurum’ dedim. Hemen ardından, beşinci yargı paketindeki bu maddeyi bütün partilerin desteğiyle değiştirdik ve engelliler artık hâkimlik yapmaya başladı"

Fotoğraf: AA

Bayram, "Peki hikâyenizi filme aktarmaya nasıl karar verdiniz?" sorusunu şöyle yanıtlıyor:

2022 yazında kitabımı yazıyordum, “Ellerimizle tutamadığımızı gönlümüzle tutacağız” dedim. Yazarken filmini çekeyim diye düşündüm ama annem babam hayatta, üzülmesinler diye vazgeçtim. Sonra da çekmeye karar verdim. Yapımcısı biziz. 3 Aralık 2022’da vizyona girdi. 6 Şubat depreminden sonra gezici tırlarda 11 ilde gösterildi, Netflix’te, TRT’de yayınlandı; metaverse’de gençlerle buluştu, Milli Eğitim Bakanlığı ise EBA’da yayınladı; 20 milyon öğrenci izliyor.

‘Bu siyaset üstü, dinler üstü bir mesele’

Serkan Bayram, 'hayaliniz, hedefiniz nedir?' sorusunu da şöyle yanıtlıyor: Ben şeffaf bir vekilim. Google’a adımı yazın, cep telefonum çıkar. Dünyanın birçok yerinde gala yaptım. Hedefim şu; Türkiye’de yasamada engelli vekil var, yargıda engelli hâkimi yaptık ama yürütmede engelli vali, kaymakam, büyükelçi yok. Bunları hayata geçirmek hayalimiz. Dünyada engelli hakları yok, gittiğim her yerde, Birleşmiş Milletler’de, Cenevre’de haykırdım, iki ay önce de Papa Franciscus ile İtalya’da görüştüm.

PAPA İLE GÖRÜŞME

Bayram, 'Papa ile ne konuştunuz' sorusuna da şu yanıtı veriyor: Hem insan hakları mücadelesi ve film hem de engellilik üzerine konuştum. Ben engelliyim, o da yaşlı ve tekerlekli sandalyede. ‘Gelin bütün dünyada engelli ve yaşlı bakanlığını kuralım’ dedim. Mutlu oldu tabii. Bunlar emin olun dünyanın her yerinde olacak. Kalben inanıyorum. Türkiye’de 10 milyon engelli var, ailesiyle birlikte 40 milyon. Dünyada ise 1.5 milyar engelli yaşıyor, aileleriyle 5 milyar. Engelsiz bir Türkiye ve dünya için çalışıyoruz. Bu siyaset üstü, dinler üstü bir mesele. Ermeni Patriği Maşalyan da çok destek verdi, filmimize özel gösterim yaptılar. Patrik, 26 Ocak’ta AKM’de bize iyilik ödülü verecek.

Hayalim Buğday Tanesi 2'yi Hollywood ile çekmek

Filmde gösterilenler yaşadıklarımın yüzde biri. Hayalim “Buğday Tanesi 2”yi çekmek. Geçen hafta Amerika’dan yönetmenlerle konuştum, engelli hâkim, vekil ve kaymakamların hayatıyla harmanlayarak Hollywood ile ortak proje yapıp Türkiye’nin geldiği yeri herkese göstermek istiyorum. Ticari hiçbir beklentim yok. Bu bir film değil bir misyon. Doğa yapacağını yapıyor, bari biz birbirimizi öldürmeyelim, engelli bırakmayalım. Çocuklar, kadınlar, hayvanlar ölmesin istiyorum. Engelsiz bir Türkiye için çalışıyoruz.

Depremzedelere destek

"Tayvan’dan 5 milyon dolar hibe aldım. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile protokol yapıp hibeyi oraya gönderdik. Depremde engelli kalan 12 bin kişinin elini ayağını yapmaya başladık. Kocaeli’nde Buğday Tanesi birimimizi kurduk. Engelliye umudu, engelli olmayana empatiyi hatırlatıyoruz. Geleceği çok iyi görüyorum. Buğday Tanesi Vakfı’nı kurdum, bu ay dünyada örgütlenmeye başlıyoruz, sonra da Türkiye’de örgütleneceğiz. 50 yurt temsilcimizi atayacağız. Yani bir parmak ve 50 yıllık hayat… Bu kadar kötülerin olduğu dünyada iyiler de var. Bu bir barış hareketi bunu göstermek istiyoruz"