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Bu hafta vizyona giren 9 film

Sinema salonlarında bu hafta üçü yerli, 9 film vizyona girecek.

30 Mart 2024 | 13:57
Son Güncellenme: 30 Mart 2024 | 14:34
Bu hafta vizyona giren 9 film

Beyazperdede bu hafta 9 film sinemaseverle buluşuyor. İşte, vizyona giren filmler...

1 Güneşi Söndürmem Gerek

Güneşi Söndürmem Gerek Hande Türkel'in yönetmenliğini yaptığı, Serra Arıtürk, Samet Kaan Kuyucu ve Gürberk Polat'ın rol aldığı "Güneşi Söndürmem Gerek" izleyiciyle buluşacak. Senaryosunu Doğukan Cantimur'un kaleme aldığı film, sevgilisini kaybeden Umut’un, hayatına kaldığı yerden devam etmeye çabalarken hiç beklemediği bir gerçekle yüzleşmesini konu alıyor.

2 Hayalet Avcıları: Ürperti

Hayalet Avcıları: Ürperti Gil Kenan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Mckenna Grace, Paul Rudd ve Carrie Coon'un rol aldığı "Hayalet Avcıları: Ürperti", aksiyon ve komedi karışımı bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak. Orijinal Hayalet Avcıları ekibinin de dahil olduğu film, kadim şeytani bir gücün, hapsolduğu yerden kurtulmasıyla yeryüzünü dondurmasını ve Hayalet Avcıları ekibinin bu tehlikeye karşı mücadelesini anlatıyor.

3 Lassie: Yepyeni Bir Macera

Lassie: Yepyeni Bir Macera Alman yönetmen Hanno Olderdissen'in filmi "Lassie: Yepyeni Bir Macera", iyi para kazanmak için safkan köpekleri çalan bir suç ekibinin peşine düşen bir grup gencin hikayesini işliyor.

4 Riki Rhino: Kahraman Kanatlar

Riki Rhino: Kahraman Kanatlar Haftanın animasyonu "Riki Rhino: Kahraman Kanatlar", tsunamiden evlerini kurtarmaya yardımcı olacak sihirli bir tohum bulmak için tropik ormanlarda macera dolu bir yolculuğa çıkan Riki adlı cesur gergedan ile ördek arkadaşı Beni'nin hikayesini ele alıyor.

5 İhtiyar Delikanlı

İhtiyar Delikanlı Güney Koreli yönetmen Park Chan-Wook'un 2004 yapımı filmi "İhtiyar Delikanlı" yeniden gösterime girecek.

6 Winnie the Pooh: Kan ve Bal 2

Winnie the Pooh: Kan ve Bal 2 Birleşik Krallık yapımı Winnie the Pooh: Kan ve Bal 2 haftanın korku filmlerinden. Film 18 yaş üstü izleyici kitlesine uygun. Film, ormanda yaşanan cinayetlerin ardından kaçmayı başaran Christopher’ın hikayesini konu ediyor.

7 Sahipsiz

Sahipsiz Avustralya yapımı film korku türünde. 1 saat 30 dakilalık film gizemli bir şekilde hastalanan ve ailesinin yok olmasını engellemek için mücedale eden, yalnız bir anne olan hemşire Natalie’nin hikayesini konu ediyor.

8 Mir'at İblisin Laneti

Mir'at İblisin Laneti Bu yeni korku filminin yönetmen koltuğunda Cengiz Kaplan oturuyor.

9 Cin günü

Cin günü Haftanın bir diğer korku filmi ise Cin Günü. Filmin yönetmen koltuğunda Ayhan Al var.
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