Büyük beklentiyle vizyona giren film 200 milyon dolar zarar yazabilir

'Joker: İkili Delilik' filminin gişede yine rekora ulaşması bekleniyordu. Ancak filmin gişe rakamları beklentileri karşılamadı. Variety'nin haberine göre Batman'in kötü şöhretli düşmanı hakkındaki müzikal, iki haftalık gösterimin ardından ABD'de 51,5 milyon dolar ve küresel olarak 165 milyon dolar hasılat elde etti. İlk "Joker" üç günlük gösterimin ardından ABD'de 96,2 milyon dolar ve küresel olarak 248,4 milyon dolara ulaşmıştı. Devam filminin ABD'de 65 milyon dolar ve küresel olarak 210 ila 215 milyon dolar hasılatta kalabileceği hesaplanıyor.

MALİYETİ NE KADAR?

Joker 2"nin yapımı 200 milyon dolara, pazarlama ve dağıtımı ise yaklaşık 100 milyon dolara mal oldu. Variety'nin hesaplamasına göre film mevcut gidişatla zararını kapatmak için gereken 450 milyon dolara yaklaşamayacak. Habere göre film 150-200 milyon dolarlık bir zarar yazabilir.

WARNER BROS. SÖZCÜSÜNE GÖRE TAHMİNLER YANLIŞ

Ancak bununla beraber Warner Bros. sözcüsü bir açıklamasında tahminlerin yanlış olduğu görüşünü paylaşıyor ve "Film, bu hafta Çin'de yapılan açılış da dahil olmak üzere, sinemalarda gösterime girmeye devam ediyor ve evde izlenme ve yan etkinlikler boyunca gelir elde etmeye devam edecek" diyor.

Joker: İkili Delilik filminin konusu ne?

Joaquin Phoenix ve Lady Gaga'nın başrollerini paylaştığı "Joker: İkili Delilik" aksiyon ve dram ağırlıklı bir müzikal. Todd Phillips'in yönetmen koltuğuna oturduğu film, Joker olarak işlediği suçlardan yargılanmayı bekleyen Arthur Fleck'in, Harley Quinn ile gerçek aşkı ve içindeki müziği keşfedişini konu ediniyor. Phoenix'in Joker rolüne geri döndüğü filmde, Lady Gaga ise Harley Quinn karakterine hayat veriyor. İkiliye Catherine Keener, Brendan Gleeson, Steve Coogan ve Zazie Beetz eşlik ediyor.