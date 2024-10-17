ARA
DOLAR
34,12
-0,14%
DOLAR
EURO
37,09
-0,12%
EURO
GRAM ALTIN
2955,15
0,60%
GRAM ALTIN
BIST 100
9002,34
0,52%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Sinema
  • Büyük beklentiyle vizyona giren film 200 milyon dolar zarar yazabilir

Büyük beklentiyle vizyona giren film 200 milyon dolar zarar yazabilir

2019 yılında vizyona giren Joker filmi gişede 1 milyar doların üzerinde hasılat yapmıştı. Bu yüzden devam filmi 'Joker: İkili Delilik' için beklentiler yüksekti. Ancak film şu ana kadar gişede umduğunu bulamamış görünüyor.

17 Ekim 2024 | 14:10
Son Güncellenme: 17 Ekim 2024 | 14:22
Büyük beklentiyle vizyona giren film 200 milyon dolar zarar yazabilir

'Joker: İkili Delilik' filminin gişede yine rekora ulaşması bekleniyordu. Ancak filmin gişe rakamları beklentileri karşılamadı. Variety'nin haberine göre Batman'in kötü şöhretli düşmanı hakkındaki müzikal, iki haftalık gösterimin ardından ABD'de 51,5 milyon dolar ve küresel olarak 165 milyon dolar hasılat elde etti. İlk "Joker" üç günlük gösterimin ardından ABD'de 96,2 milyon dolar ve küresel olarak 248,4 milyon dolara ulaşmıştı. Devam filminin ABD'de 65 milyon dolar ve küresel olarak 210 ila 215 milyon dolar hasılatta kalabileceği hesaplanıyor.

MALİYETİ NE KADAR?

Joker 2"nin yapımı 200 milyon dolara, pazarlama ve dağıtımı ise yaklaşık 100 milyon dolara mal oldu. Variety'nin hesaplamasına göre film mevcut gidişatla zararını kapatmak için gereken 450 milyon dolara yaklaşamayacak. Habere göre film 150-200 milyon dolarlık bir zarar yazabilir.

WARNER BROS. SÖZCÜSÜNE GÖRE TAHMİNLER YANLIŞ

Ancak bununla beraber Warner Bros. sözcüsü bir açıklamasında tahminlerin yanlış olduğu görüşünü paylaşıyor ve "Film, bu hafta Çin'de yapılan açılış da dahil olmak üzere, sinemalarda gösterime girmeye devam ediyor ve evde izlenme ve yan etkinlikler boyunca gelir elde etmeye devam edecek" diyor.

Joker: İkili Delilik filminin konusu ne?

Joaquin Phoenix ve Lady Gaga'nın başrollerini paylaştığı "Joker: İkili Delilik" aksiyon ve dram ağırlıklı bir müzikal. Todd Phillips'in yönetmen koltuğuna oturduğu film, Joker olarak işlediği suçlardan yargılanmayı bekleyen Arthur Fleck'in, Harley Quinn ile gerçek aşkı ve içindeki müziği keşfedişini konu ediniyor. Phoenix'in Joker rolüne geri döndüğü filmde, Lady Gaga ise Harley Quinn karakterine hayat veriyor. İkiliye Catherine Keener, Brendan Gleeson, Steve Coogan ve Zazie Beetz eşlik ediyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2955,15 0,6%
  • ALTIN ONS 2693,75 0,75%
  • BIST 100 9002,34 0,52%
  • DOLAR/JAPON YENI 149,963 0,216%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37813 0,21816%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 96,75 -0,1548%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,1247 -0,138%
  • EURO/DOLAR 1,0839 -0,2067%
  • EURO/TURK LIRASI 37,092 -0,123%
  • STERLIN/DOLAR 1,30166 0,20516%
Borsa Haberleri
Yabancıların hisse stoku 31,4 milyar dolara geriledi
Sasa'dan sonra bir şirket daha halk arz yolunda
Koç Holding bağlı ortaklığından temettü avansı kararı
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 5 şirket
16 Ekim borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?
Kuzey Boru'dan (KBORU) KAP'a depremle ilgili açıklama
Borsa şirketlerinden en son haberler (16 Ekim)
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak (16 Ekim)
Borsada bugün temettü avansı dağıtacak 1 şirket var (16 Ekim)
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
ASELSAN 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
15 Ekim borsada gün sonu özeti
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 831,39
ABD'li çip devi Nvidia'nın hisselerinde yeni rekor
Avrupa borsaları yükselişle kapandı
GERİ
İLERİ
Yabancıların hisse stoku 31,4 milyar dolara geriledi
Sasa'dan sonra bir şirket daha halk arz yolunda
Koç Holding bağlı ortaklığından temettü avansı kararı
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 5 şirket
16 Ekim borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?
Kuzey Boru'dan (KBORU) KAP'a depremle ilgili açıklama
Borsa şirketlerinden en son haberler (16 Ekim)
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak (16 Ekim)
Borsada bugün temettü avansı dağıtacak 1 şirket var (16 Ekim)
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
ASELSAN 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
15 Ekim borsada gün sonu özeti
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 831,39
ABD'li çip devi Nvidia'nın hisselerinde yeni rekor
Avrupa borsaları yükselişle kapandı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL