Christopher Nolan, 'Oppenheimer'dan ne kadar para kazandı?

ABD'de bu yıl 96’ncısı düzenlenen Oscar ödül töreninde 'En İyi Film' ödülünü Oppenheimer, "En İyi Yönetmen" ödülünü bu filmin yönetmeni Christopher Nolan aldı. Oppenheimer, En İyi Erkek Oyuncu (Cillian Murphy) ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Robert Downey Jr.) ödülü de dahil olmak üzere toplam 7 ödülün sahibi oldu.

1 NOLAN'A BÜYÜK GELİR Oppenheimer, gişede 950 milyon doların üzerinde hasılat yaptı. Peki, bu kadar başarılı bir film yönetmen Christopher Nolan'a ne kadar kazandırdı? Forbes bu konuyu haberleştirmiş. Forbes'un haberine göre Nolan, yaptığı anlaşma sayesinde kariyerinin bugüne kadarki en büyük gelirine ulaşıyor.

2 GİŞEDEN YÜZDE 15 Forbes'a göre Universal, Nolan'a gişe hasılatının %15'ini vermeyi kabul etti. Yine habere göre usta yönetmen filmi 100 milyon dolarlık bütçesinin altında tutmaya çalıştı.

3 NOLAN'IN KAZANACAĞI TUTAR 13 dalda Oscar'a aday gösterilen ve bu ödüllerin 7'sini toplayan "Oppenheimer" gişede 1 milyar dolardan biraz daha az hasılat elde etti.Sinema salonları yaklaşık %50 pay alıyor. Forbes'un hesaplamasına göre Nolan, gişe hasılatı, ev video satışları ve yayın anlaşmalarından tahmini olarak 72 milyon dolar vergi öncesi gelir elde edecek.