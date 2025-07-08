Gişede adeta para bastı: Zirvede artık o var

Scarlett Johansson (40), bu etkileyici başarıya yeni filmi Jurassic Park Rebirth'ün gişedeki başarısıyla ulaştı. Jurassic Park serisinin yedinci filmi gösterime girmesinden bu yana sadece ABD’de 147,3 milyon dolar, dünya genelinde ise yaklaşık 318,3 milyon dolar hasılat elde etti.

Bu rakamlarla birlikte Johansson’un başrol aldığı filmlerden elde ettiği toplam küresel hasılat 14,61 milyar dolara ulaştı. The Numbers verilerine göre bu rakam ünlü oyuncunun, Samuel L. Jackson (14,60 milyar dolar) ve Robert Downey Jr.’ı (14,3 milyar dolar) geride bırakmasını sağlıyor.

Rakamlarla ilgili ilginç bir detay daha var. Johansson bu başarıyı yalnızca 36 başrol filmiyle elde etti. Jackson’ın 71, Downey Jr.’ın ise 45 filmi bulunuyor.

Daily Mail'e göre Johansson, filmlerinin ortalama gişe başarısında da erkek meslektaşlarını geride bırakıyor. Johansson’un başrol filmleri dünya genelinde ortalama 405,9 milyon dolar hasılat getirirken, bu rakam Jackson için 205,7 milyon dolar, Downey Jr. içinse 318,1 milyon dolar seviyesinde.

ABD gişesinde ise Jackson ve Downey Jr., Johansson’un önünde yer alıyor. Star Wars ön üçlemesinde Mace Windu’yu canlandıran Jackson 5,8 milyar dolarla zirvede. Onu Downey Jr. (5,47 milyar dolar) ve Johansson (5,41 milyar dolar) izliyor.

Habere göre bu rakamlar tüm filmleri kapsamıyor. Örneğin Downey Jr.’ın En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar’ını kazandığı Oppenheimer gibi filmler hesaba dahil edilmemiş. Oppenheimer’ın 976 milyon dolarlık küresel hasılatı bu listeye yansımıyor. Hesaplamaya her oyuncunun başrol olarak yer aldığı filmler dahil ediliyor.