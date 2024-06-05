Netflix, Türkiye'de geçen hafta platformda en çok izlenen 10 filmi açıkladı

Netflix'in listesine göre ilk 10'da ilk sırada 2023 yılının son günlerinde vizyona giren yerli komedi filmi Mutluyuz var. Filmde İbrahim Büyükak, Yasemin Sakallıoğlu, Başak Parlak bir araya geliyor. İkinci sırada Jennifer Lopez, Simu Liu, Sterling K. Brown'ın yer aldığı bilim kurgu filmi Atlas yer alıyor. Bilim kurgu türü açısından derinliği bir süredir eleştirmenler tarafından tartışılan film, Netflix'te dünya genelinde de en çok izlenen film. Listenin 3. sırasında ise yine bir yerli Türk filmi var: Sağ Salim 3: Ölü ya da diri. Filmde Toygan Avanoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Pelin Orhuner buluşuyor. İşte ilk 10'daki filmler: