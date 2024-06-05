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  • Netflix, Türkiye'de geçen hafta platformda en çok izlenen 10 filmi açıkladı

Netflix, Türkiye'de geçen hafta platformda en çok izlenen 10 filmi açıkladı

Netflix 27 Mayıs-2 Haziran hatfası Türkiye'de platformda en çok izlenen 10 filmi açıkladı. Listenin ilk sırasında bir yerli yapım var.

05 Haziran 2024 | 07:31
Son Güncellenme: 05 Haziran 2024 | 07:32
Netflix, Türkiye'de geçen hafta platformda en çok izlenen 10 filmi açıkladı

Netflix'in listesine göre ilk 10'da ilk sırada 2023 yılının son günlerinde vizyona giren yerli komedi filmi Mutluyuz var. Filmde İbrahim Büyükak, Yasemin Sakallıoğlu, Başak Parlak bir araya geliyor. İkinci sırada Jennifer Lopez, Simu Liu, Sterling K. Brown'ın yer aldığı bilim kurgu filmi Atlas yer alıyor. Bilim kurgu türü açısından derinliği bir süredir eleştirmenler tarafından tartışılan film, Netflix'te dünya genelinde de en çok izlenen film. Listenin 3. sırasında ise yine bir yerli Türk filmi var: Sağ Salim 3: Ölü ya da diri. Filmde Toygan Avanoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Pelin Orhuner buluşuyor. İşte ilk 10'daki filmler:

 

1 Mutluyuz

Mutluyuz Tür: Komedi

2 Atlas

Atlas Tür: Bilim Kurgu

3 Sağ Salim 3: Ölü ya da diri

Sağ Salim 3: Ölü ya da diri Tür: Komedi

4 Sen Büyümeye Bak

Sen Büyümeye Bak Tür: Drama

5 Kötülüğün rengi; Kırmızı

Kötülüğün rengi; Kırmızı Tür: Gerilim/Drama/Gizem

6 Buz devri 5: Büyük çarpışma

Buz devri 5: Büyük çarpışma Türk: Çocuk

7 Buz Devri 3: Dinozorların Şafağı

Buz Devri 3: Dinozorların Şafağı Tür: Çocuk

8 Biyonik

Biyonik Tür: Bilim Kurgu

9 Sen Yaşamaya Bak

Sen Yaşamaya Bak Tür:Drama

10 Çelik Yumruklar

Çelik Yumruklar Tür: Aksiyon
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Bugün 2 hisse için temettü günü (5 Haziran)
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Bir hisseye kredili işlem yasağı
Horoz Lojistik ne zaman borsada işlem görecek?
Yiğit Akü ne zaman borsada işlem görecek?
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