Selçuk Bayraktar'ın çok beğendiği dizi

Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Gassal tüm sezonu bir solukta izledim. Dram, komedi ve hayatın kendisi... Tek kelime ile efsane. Senaryo muhteşem. Oyunculuk muazzam. Elbette müzikler de.. Tüm emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

#Gassal tüm sezonu bir solukta izledim.



Dram, komedi ve hayatın kendisi...



Tek kelime ile efsane.🌹



Senaryo muhteşem. Oyunculuk muazzam. Elbette müzikler de..



Tüm emeği geçenleri tebrik ediyorum.@Trt @Tabiiresmi 👏👏 pic.twitter.com/mxu1HYlsRA — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) December 28, 2024

GASSAL DİZİSİ HAKKINDA

Dizi, "Ölünce beni kim yıkayacak?" sorusunun peşine düşen gassal Baki'nin kara mizahla dramı harmanlayan hikayesini anlatıyor. TRT'nin açıklamasına göre Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı, Selçuk Aydemir'in yönetmenliğini üstlendiği dizinin ilk bölümü, Tabii resmi YouTube kanalında 4 milyona yakın görüntüleme alırken, dizinin "İçim Yanar" adlı müzik klibi ise 7 gün içinde 3,5 milyona yakın izlendi. Dizide Ahmet Kural’a, Sibel Aytan, Muharrem Türkseven, Ezgi Özyürekoğlu, Serkan Ercan, Eren Balkan, Ebru Cündübeyoğlu ve Demir Karahan eşlik ediyor.

Dizinin 2. sezon çekimleri de tamamlandı. Senaryosunu Sümeyye Karaaslan'ın kaleme aldığı dizinin yeni sezonunda başrolleri Ahmet Kural ve Hande Soral paylaşacak. Yeni sezonda Ercan Kesal, Nazan Kesal ve Serhat Kılıç gibi usta oyuncular da kadroda yer alacak.

DİZİNİN KONUSU

Dizi ölümle burun buruna geldikten sonra hayatını değiştirmeye ve ölünce kendisini yıkayacak birini bulmaya çalışan Bâki isimli, yalnız ve kimsesiz bir gassalın hayatını anlatıyor. Bu süreçte uzundur kaçtığı geçmişiyle ve gerçeklerle de yüzleşmek zorunda kalan Bâki’nin hikâyesi, yaşamı ve ölümü kara mizah ile dramın iç içe geçtiği bir dille sorguluyor.

