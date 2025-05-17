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Sinemada bu hafta vizyona giren 11 film... Ünlü serinin devamı da var

Sinema salonlarında bu hafta komediden gerilime, korkudan animasyon 11 yeni film izleyici ile buluştu.

17 Mayıs 2025 | 08:46
Son Güncellenme: 17 Mayıs 2025 | 13:52
Sinemada bu hafta vizyona giren 11 film... Ünlü serinin devamı da var

"Son Durak: Kan Bağı"

Son Durak (Final Destination) serisinin ilk filmi 2000 yılında izleyici buluşmuş, gişe başarısıyla yeni filmler gelmişti. Serinin 6. filmi "Son Durak: Kan Bağı", sürekli tekrar eden şiddet dolu bir kabusla uyanan üniversite öğrencisi Stefanie'nin hikayesini işliyor. Zach Lipovsky ile Adam B. Stein'in yönettiği filmde Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Rya Kihlstedt ve Anna Lore rol aldı. Film, üniversite öğrencisi Stefanie'nin korkunç döngüyü kırmak ve ailesini bekleyen dehşet verici sondan kurtarabilecek tek kişinin izini bulmaya çalışmasını işliyor.

Ayak takımı
Jennifer Coolidge, Ed Harris ve Gabrielle Union'un başrollerini paylaştığı "Ayak Takımı", aksiyon ve komedi karışımı bir hikayeyi merkezine alıyor. Dito Montiel'in yönettiği, senaryosu John Pollono'ya ait olan film, geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan bir adamın zorlu hayat mücadelesini anlatıyor.

"Sıcak Büfe"
Hakan Yılmaz, Orkuncan İzan, Bihter Dinçel, Deniz Hamzaoğlu, Barış Yıldız ve Esra Kızıldoğan'ın rol aldığı "Sıcak Büfe", yerli komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor. Serdar Gözelekli'nin yönettiği yapım, bir mahalle büfesinin arka planında geçen hikaye ile sıradan görünen hayatların bir gecede değişmesini beyaz perdeye taşıyacak.

"Gülizar"
Belkıs Bayrak'ın yönettiği, Ecem Uzun, Şehsuvar Aktaş ve Bekir Behrem'in rol aldığı "Gülizar", ailesinin isteği üzerine kendi rızası olmadan köylerinden bir gençle nişanlanan genç kızın hikayesini ele alıyor.

"Haydi Tut Elimi"
Yönetmen koltuğunda Tuğçe Soysop'un oturduğu "Haydi Tut Elimi", hayallerindeki dans okuluna gidebilmek için zorlu maceraya atılan Duygu ve Kaan'ın mücadelesini odağına alıyor.

"Hurry Up Tomorrow"
The Weeknd, Jenna Ortega, Barry Keoghan ve Olga Safari'nin rol aldığı "Hurry Up Tomorrow", gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak. Trey Edward Shults'un senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği filmin konusu özetle şöyle:

"Uykusuzlukla mücadele eden müzisyen, gizemli bir yabancıyla tanışır. Bu beklenmedik karşılaşma, müzisyenin kendi varoluşunu sorguladığı, gerçeklik ve sanrılar arasında gidip geldiği bir labirente dönüşür. Yabancının fısıldadığı sırlar, müzisyenin geçmişiyle yüzleşmesine ve kendi kimliğinin derinliklerine inmesine neden olur. Ancak bu yolculuk, onu sadece bildiği gerçekleri değil, kendi aklının sınırlarını da sorgulamaya itecektir."

"Ateez World Tour: Towards the Light - Will to Power"
Güney Kore ve Japonya ortak yapımı müzikal film "Ateez World Tour: Towards the Light - Will to Power" filmi, ünlü grup Ateez'in dünya turnesini sinema perdesine taşıyacak.

"Örümcek-Adam 2"
Sam Raimi'nin 2004 yapımı filmi "Örümcek-Adam 2" yeniden sinemaseverlerle buluşacak.

- "Dehşet Ekranı: Habis Ruh"

Taylan Işıklar'ın çektiği "Dehşet Ekranı: Habis Ruh", korku içerikleri üretmek için lanetli olduğu söylenen ıssız bir çiftlik evine giden YouTuber çift Duygu ve Mert'in gece boyunca yaşadıkları korkunç olaylar etrafında dönüyor.

Haftanın animasyonları
Mert Can Kesim yönetmenliğindeki haftanın yerli animasyonu "Orman Çocukları", yaz kampı için orman içindeki bir çiftliğe giden bir grup şehirli çocuğun, doğaya alışkın orman çocuklarıyla karşılaşmaları sonrası aralarında yaşanan çekişmeyi odağına alıyor.

Isabella Blanco ve Leo Lewis'in sinema uyarlaması animasyonu "Parmak Çocuk Emma", hayvan krallığındaki tek insan olan küçük Emma'nın gerçek ailesini bulmak için sürprizlerle dolu yolculuğa atılmasını anlatıyor.

 

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Borsa'da bugünkü işlemlerin takası çarşamba günü yapılacak
Bugün bedelsiz kararı duyuran 2 şirket
Gelecek hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 7 şirket
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