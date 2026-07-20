Universal Pictures ve Christopher Nolan’ın son filmi "The Odyssey", açılış hafta sonunda Kuzey Amerika gişesinde 124,5 milyon dolar hasılat elde ederek beklentilerin oldukça üzerine çıktı. Film, uluslararası pazarda kazandığı 139,6 milyon dolarla birlikte ilk hafta sonunda dünya genelinde toplam 264,1 milyon dolar hasılata ulaştı.

Tamamı IMAX 70mm kameralarıyla çekilen yapım, özel formatlı salonlarda büyük bir talep gördü. IMAX gösterimleri, Kuzey Amerika’daki toplam gişe gelirinin yaklaşık yüzde 24’ünü oluşturarak 30 milyon dolarlık katkı sağladı. Uluslararası pazarda ise IMAX salonlarından 22 milyon dolar gelir elde edildi.

CNBC'de yer alan habere göre; bu açılış rakamı, Nolan’ın kariyerinde dünya genelindeki en yüksek ilk hafta sonu hasılatı oldu. ABD içi gişede ise "The Dark Knight Rises" ve "The Dark Knight" filmlerinin ardından yönetmenin en iyi üçüncü açılışı olarak kayıtlara geçti. Film böylece yönetmenin bir önceki yapımı "Oppenheimer"ın açılış başarısını da geride bıraktı.

Sektör analistleri filmin ilk hafta sonunda 80 ile 100 milyon dolar arasında bir gelir elde edeceğini tahmin ediyordu. Ancak vizyondaki ilk gün olan cuma günü sağlanan 51 milyon dolarlık başlangıç, toplam rakamın öngörülerin üzerine çıkmasını sağladı.

Yaklaşık 250 milyon dolar bütçeyle çekilen filmde Odysseus karakterini Matt Damon oyarken, oyuncu kadrosunda Anne Hathaway, Zendaya, Tom Holland, Robert Pattinson ve Elliot Page gibi isimler yer alıyor. Filmin önümüzdeki haftalarda Çin, Japonya ve Güney Kore gibi büyük sinema pazarlarında da vizyona girmesi bekleniyor.