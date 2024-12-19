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  • 'İlk açılışta dayak yiyip gelmiştik': Şimdi 5 kıta, 61 ülkede...

'İlk açılışta dayak yiyip gelmiştik': Şimdi 5 kıta, 61 ülkede...

LC Waikiki’nin büyük ortağı olan Küçük Ailesi, son günlerde konkordato süreci devam eden Forum AVM’lerinin yüzde 40’ını satın alarak gündeme gelmişti. LC Waikiki de bu yıl yurt dışında 15. yılını doldurdu. Sırbistan'ın Belgrad şehrindeki mağaza açılışında konuşan LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük yıllar önceki ilk yurt dışı deneyimine ilişkin bir anekdotu paylaştı.

19 Aralık 2024 | 14:42
Son Güncellenme: 23 Aralık 2024 | 09:24
'İlk açılışta dayak yiyip gelmiştik': Şimdi 5 kıta, 61 ülkede...

Türkiye'nin önemli moda perakende markalarında LC Waikiki, global arenada 15'inci yılını doldurdu. 5 kıtada 61 ülkede faaliyet gösteren şirket, ilk yurt dışı deneyiminde ise hikayesi başarısız sonuçlanmış. Sırbistan'ın Belgrad şehrindeki mağaza açılışında konuşan LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, bu süreci şöyle anlatıyor:

Gözde Yeniova / Ekonomist Dergisi 

"2004'te ilk yurt dışı deneyimimiz oldu ama tabiri caizse dayak yiyip döndük. O yüzden kendimize "bekle" dedik daha olgunlaşmadık. Evinde rakip markalarla rekabet edemiyorsan yurt dışında dayak yemeye gerek yok. 2009'a kadar bekledik, ev ödevlerimizi yaptık. O zamana kadar tüm markalar geldi Türkiye'ye ve onlarla rekabet ettik. Sonra Romanya ile yurt dışı serüvenimizi başlattık."

"Forum AVM'yi aile yatırımı olarak yaptık "

Geçtiğimiz günlerde Forum AVM mağazalarını satın alan LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, bu yatırımla ilgili de açıklama yaptı. AVM yatırımının LC Waikiki'nin değil Küçük ailesinin yatırımı olduğuna dikkat çeken Vahap Küçük, "LC Waikiki kendi kaynaklarını kendi alanına yatırır. Bu bizim kırmızı cizgimizdir. Diğer alanlar ailenin bireysel yatırımıdır. Örneğin Florya'da inşaat yatırımı var onun oğlum başında duruyor ama o aile yatırımıdır. Bizim diğer ortaklardan Pamir Bey (Dizdar) ile enerji yatırımımız var o da LC Waikiki'nin değil."


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