Türkiye'nin önemli moda perakende markalarında LC Waikiki, global arenada 15'inci yılını doldurdu. 5 kıtada 61 ülkede faaliyet gösteren şirket, ilk yurt dışı deneyiminde ise hikayesi başarısız sonuçlanmış. Sırbistan'ın Belgrad şehrindeki mağaza açılışında konuşan LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, bu süreci şöyle anlatıyor:

Gözde Yeniova / Ekonomist Dergisi

"2004'te ilk yurt dışı deneyimimiz oldu ama tabiri caizse dayak yiyip döndük. O yüzden kendimize "bekle" dedik daha olgunlaşmadık. Evinde rakip markalarla rekabet edemiyorsan yurt dışında dayak yemeye gerek yok. 2009'a kadar bekledik, ev ödevlerimizi yaptık. O zamana kadar tüm markalar geldi Türkiye'ye ve onlarla rekabet ettik. Sonra Romanya ile yurt dışı serüvenimizi başlattık."

"Forum AVM'yi aile yatırımı olarak yaptık "

Geçtiğimiz günlerde Forum AVM mağazalarını satın alan LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, bu yatırımla ilgili de açıklama yaptı. AVM yatırımının LC Waikiki'nin değil Küçük ailesinin yatırımı olduğuna dikkat çeken Vahap Küçük, "LC Waikiki kendi kaynaklarını kendi alanına yatırır. Bu bizim kırmızı cizgimizdir. Diğer alanlar ailenin bireysel yatırımıdır. Örneğin Florya'da inşaat yatırımı var onun oğlum başında duruyor ama o aile yatırımıdır. Bizim diğer ortaklardan Pamir Bey (Dizdar) ile enerji yatırımımız var o da LC Waikiki'nin değil."