Ünlü iş insanı girmediği için pişman olduğu sektörü anlattı

Tekstil, hazır giyim, inşaat-gayrimenkul, serbest bölge işletmeciliği, catering, spor, ambalaj ve turizm sektöründe faaliyet gösteren Şahinler Holding tekstil, turizm ve ambalaj sektörlerinde yeni yatırımları devreye alacak. Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin. ‘Sıfırdan Zirveye’ isimli kitabının lansmanının yapıldığı toplantıda, “Elazığ’da ve Mısır’da tekstil fabrikası yatırımlarımız var. Turizmde de Kapadokya’da yeni bir otel yatırımı için çalışmalarımız sürüyor. Ambalaj sektöründe de yeni fabrika için çalışıyoruz” diye konuştu.



Elazığ’da 1000 kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikası ile daha uygun fiyatlı ürün arayan Avrupalı alıcılara ürünlerini sunacaklarını açıklayan Kemal Şahin, “Trakya’daki fabrikamızdan da vazgeçmiyoruz. Üretime ve satışa devam edecek. Mısır’da 60 milyon dolar ciro hedeflediğimiz bir yatırım söz konusu. Yıllık üretim kapasitesi de 20 milyon adet olacak. 3 bin kişiye istihdam sağlayacak. Şirket olarak yumurtaları farklı sepetlere koyuyoruz. Firmalarımızın da bunu yapması gerekiyor” dedi. (Haberin detayları için tıklayın)



'HATALAR BİZE DERS VERDİ'



Kemal Şahin, iş dünyasına ilişkin tavsiyelerini de şöyle anlattı: "Hatalar ve krizler iyi bir hocadır eğer ders alırsan. İnsanlar hata da yapabilir ama hemen 'hatayı nerede yaptım' diyeceksin, düzelteceksin. Hata yapanlara da kızmamak lazım. Bunun düzeltmesini yapacaksın. Onu bir daha tekrar etmezse zaten bir adım yukarıya çıkmış olacaksın. Biz de hatalar yaptık değişik yerlerde, mal alırken satarken, fabrika kurarken zaman zaman. Ama biz onu telafi ettik, tuzaklara basmadık. Kendimizi güçlendirerek bertaraf ettik ve bunlar bize ders verdi."



'Keşke şu yatırımı yapmasaydık ya da şu sektöre girmeseydik dediğiniz oldu mu?' sorusu üzerine Şahin, "Biz ilk zamanlarda tekstilciydik. Tekstil para ediyordu Türkiye'de. Ama mesela yazılım gibi bir sektöre girseydik iyi olurdu. Bizim elbette yazılım ekiplerimiz var ama bunu ticarete dökmedik. Aslında yazılım şu anda en çok hızlı kazanacağın bir sektör." diye konuştu.