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L’Oréal'de Sinem Sandıkçı Gökçen'e yeni görev

2021 yılında L’Oréal’in Türkiye’deki ilk Türk ve kadın Ülke Müdürü olarak görev almaya başlayan Sinem Sandıkçı Gökçen doğrudan L’Oréal’in genel merkezi Paris’e bağlı Avrupa Orta Ölçekli Ülkeler Tüketici Ürünleri Genel Müdürü olarak atandı.

25 Haziran 2025 | 17:33
L’Oréal'de Sinem Sandıkçı Gökçen'e yeni görev

Güzellik şirketi L’Oréal Grup, Türk yöneticilere global sorumluluklar vermeye devam ediyor. 2021 yılında L’Oréal’in Türkiye’deki ilk Türk ve kadın Ülke Müdürü olarak görev almaya başlayan Sinem Sandıkçı Gökçen doğrudan L’Oréal’in genel merkezi Paris’e bağlı Avrupa Orta Ölçekli Ülkeler Tüketici Ürünleri Genel Müdürü olarak atandı. Gökçen, 1 Eylül itibariyle 25 Avrupa ülkesinin bağlı olduğu bölgede L’Oréal’in en büyük bölümü olan tüketici ürünleri bölümünü yönetecek.

L’Oréal Grup’tan Sinem Sandıkçı Gökçen’in ataması ile ilgili şu açıklama yapıldı: 

“Onun ilham verici liderlik tarzı güçlü kişisel değerlerine dayanıyor ve amaç odaklı liderliği, iş azmini ve insan gelişimini harmanlayan bir felsefeden besleniyor. Güven, pozitif ilerleme ve inovasyon kültürünü teşvik ediyor. Ekiplerinin refahını ve gelişimini adanmışlıkla sahiplenen Sinem, çok sayıda Türk yeteneğin Grup içinde yükselmesinde de önemli katkılara sahip.  Olağanüstü başarıları ve güçlü mirası için Sinem’i yürekten kutluyor ve kendisine çok teşekkür ediyoruz.” 
 

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25 Haziran borsada gün sonu rakamları
2 şirketten bedelsiz kararı, 1 şirketten bedelsiz başvurusu
Yarın 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak: Yüzde 900
BIST-30’da yıl başından beri sadece 8 şirket yatırımcısına kazandırdı
Dün 1 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi (24 Haziran)
24 Haziran borsada gün sonu rakamları
Marmaris Altınyunus’tan Divan Talya Oteli açıklaması
Bugün 3 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak
Kontrolmatik'ten bedelli sermaye artırım kararı
İlk çeyrekte bilançosuyla öne çıkan 28 şirket
BİM'de (BIMAS) üst düzey yönetici değişikliği
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Bugün 2 temettü, 1 bedelsiz var (24 Haziran)
23 Haziran borsada gün sonu rakamları
Bir şirket daha bedelsiz kararı duyurdu: Yüzde 300
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