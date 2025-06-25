L’Oréal'de Sinem Sandıkçı Gökçen'e yeni görev

Güzellik şirketi L’Oréal Grup, Türk yöneticilere global sorumluluklar vermeye devam ediyor. 2021 yılında L’Oréal’in Türkiye’deki ilk Türk ve kadın Ülke Müdürü olarak görev almaya başlayan Sinem Sandıkçı Gökçen doğrudan L’Oréal’in genel merkezi Paris’e bağlı Avrupa Orta Ölçekli Ülkeler Tüketici Ürünleri Genel Müdürü olarak atandı. Gökçen, 1 Eylül itibariyle 25 Avrupa ülkesinin bağlı olduğu bölgede L’Oréal’in en büyük bölümü olan tüketici ürünleri bölümünü yönetecek.

L’Oréal Grup’tan Sinem Sandıkçı Gökçen’in ataması ile ilgili şu açıklama yapıldı:

“Onun ilham verici liderlik tarzı güçlü kişisel değerlerine dayanıyor ve amaç odaklı liderliği, iş azmini ve insan gelişimini harmanlayan bir felsefeden besleniyor. Güven, pozitif ilerleme ve inovasyon kültürünü teşvik ediyor. Ekiplerinin refahını ve gelişimini adanmışlıkla sahiplenen Sinem, çok sayıda Türk yeteneğin Grup içinde yükselmesinde de önemli katkılara sahip. Olağanüstü başarıları ve güçlü mirası için Sinem’i yürekten kutluyor ve kendisine çok teşekkür ediyoruz.”

