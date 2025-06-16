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'Ruj Endeksi'ni ortaya atan kozmetik imparatoru hayatını kaybetti

Estée Lauder Companies Inc. Onursal Başkan Leonard A. Lauder, 14 Haziran’da 92 yaşında hayatını kaybetti.

16 Haziran 2025 | 13:45
Son Güncellenme: 16 Haziran 2025 | 16:33
'Ruj Endeksi'ni ortaya atan kozmetik imparatoru hayatını kaybetti

Şirketten yapılan açıklamaya göre Estée Lauder'ı dünyanın en büyük kozmetik üreticilerinden biri haline getiren iş insanı Leonard Lauder, 92 yaşında hayatını kaybetti.

Şirketin açıklamasına göre 1933 yılında New York’ta dünyaya gelen Leonard A. Lauder, şirketin kurucuları olan Estée ve Joseph H. Lauder çiftinin en büyük oğluydu. Bronx Bilim Lisesi, Pennsylvania Üniversitesi Wharton İşletme Okulu ve ABD Donanması Aday Subay Okulu mezunuydu. Columbia Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans Okulu’nda eğitim aldı. ABD Donanması’nda teğmen olarak ve sonrasında yedek subay olarak görev yaptı.

1958 yılında annesinin şirketi Estée Lauder şirketine katılan Leonard Lauder, 60 yılı aşkın süredir şirketi birkaç ürünlük küçük bir markadan, çok markalı küresel bir imparatorluğa çevirdi. 25 yaşındayken resmi olarak Estée Lauder şirketine katıldığında, şirketin sadece birkaç çalışanı ve 1 milyon doların altında yıllık satışı vardı. Marka zamanla Clinique, La Mer, The Ordinary, MAC Cosmetics ve Bobbi Brown gibi markaları içeren bir kozmetik devine dönüştü.

Lauder, 1972’den itibaren 23 yıl başkanlık, 1982–1999 arasında CEO’luk yaptı. 1995’te başkanlık koltuğuna oturdu ve 2009 yılına kadar bu görevi sürdürdü. Aynı yıl şirketi New York Borsası’nda 26 dolardan halka arz etti. Günümüzde şirketin piyasa değeri yaklaşık 24,3 milyar dolar. Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre Leonard Lauder’in kişisel serveti 15,6 milyar dolardı.

SATIŞ STRATEJİSİ

Lauder, satış stratejisi için reklam yerine numune dağıtmayı tercih ettiklerini belirterek şunu söylemişti: “Yeterli büyüklükte bir numune verirseniz, müşteri beğenirse tekrar tekrar gelir ve satın alır. İş böyle büyür.”

RUJ ENDEKSİ

Leonard Lauder, 11 Eylül saldırıları sonrasındaki ekonomik durgunluk döneminde kozmetik satışlarının arttığını fark ederek “ruj endeksi” kavramını ortaya attı. Bu gözleme göre, kadınlar ekonomik sıkıntılar sırasında daha pahalı ürünler yerine ruj gibi 'küçük lüksler'e yöneliyordu. 2001 sonbaharında ABD’de ruj satışları %11 arttı. Büyük Buhran döneminde ise genel kozmetik satışları %25 yükselmişti. Ruj endeksi teorisi temel olarak şunu savunuyordu: "Ekonomik belirsizlik veya kriz dönemlerinde insanlar büyük harcamalardan kaçınır; ancak moral düzeltici küçük lüks tüketimlere yönelirler. Ruj gibi ürünlerin satışları bu nedenle artış gösterebilir".  Bugün bazı ekonomistler bu endekse şüpheyle yaklaşsa da, tüketici davranışlarını incelemek için sembolik bir örnek olarak hâlâ sıkça kullanılır.  Fotoğraf: Getty Images
 

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Borsada bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (16 Haziran)
Pazartesi günü 3 temettü, 1 bedelsiz var
Borsada bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 2 şirket
Bedelli için başvurmuştu, onay çıkmadı
Yatırımcı 'güvenli limanlara' yöneldi, New York borsası düşüşle açıldı
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