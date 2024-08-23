'Zombi' alarmı: Tehdit büyüyor

IMF’nin Haziran 2023’te yayınladığı “Dünyadaki Zombi Şirketler” raporuna göre dünyada en fazla “zombi” şirket, yüzde 13’le Türkiye’de bulunuyor. Bu oran bazı sektörlerde yüzde 30’u buluyor. Tekstil, hazır giyim, inşaat, mobilya, gayrimenkul, turizm ve lojistik sektörlerinde zombi şirket sayısı daha fazla. Yeni teknoloji firmaları da tehlikede. Uzmanlara göre önümüzdeki dönemde yüksek faiz ve enflasyon nedeniyle zombi şirket istilasının büyük bir sosyoekonomik krize dönüşmesi kaçınılmaz görünüyor.

Capital dergisinden Ayce Tarcan'ın haberine göre ekonomiyi ve ticareti olumsuz etkileyen zombi şirketler nedeniyle pek çok şirket, ödemeler konusunda büyük sıkıntı yaşıyor. Allianz Trade’in “Ödeme Alamama Risk Skoru” Türkiye’de şirketlerin ödeme konusunda giderek daha fazla endişe duyduğunu gösteriyor. Ekonomist Atilla Yeşilada, zombi şirket krizinin büyüyerek yılın ikinci yarısında büyük bir sosyal sorun haline geleceğine işaret ediyor. Yıl sonu için enflasyon hedefinin yüzde 36’dan 38’e çıkarılması, enflasyonla mücadele kapsamında sıkı para politikalarıyla krediye erişimin zorlaşması ve borçlanma maliyetlerindeki artışlarla zombi şirketlerin sayısının daha da artması bekleniyor.

İFLASLARDA ARTIŞ

Türkiye’de “zombi” şirket statüsünü sürdüremeyip şirketini kapatanların sayısında da artış var. TOBB verilerine göre Türkiye’de 2019’da kapanan şirket sayısı 13 bin 197’yken, bu sayı 2020’de 15 bin 366, 2021’de 16 bin 222, 2022’de 23 bin 170 ve 2023’te 25 bin 883 oldu. 13 bini aşkın şirket ise son 6 yılda battı. Bu yılın ilk çeyreğindeyse GKN Kargo, İmteks, hızlı büyümesi Harvard’da ders olarak okutulan EGS Holding, Alkoçlar gibi çok sayıda şirket iflas açıkladı. En fazla konkordato ilan edilen sektörler arasında tekstil ilk sıraya yerleşirken onu inşaat, mobilya ve tarım izledi.

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN