ARA
DOLAR
34,00
0,26%
DOLAR
EURO
37,85
-0,01%
EURO
GRAM ALTIN
2725,30
0,61%
GRAM ALTIN
BIST 100
9853,47
-0,68%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

'Zombi' alarmı: Tehdit büyüyor

Capital Dergisi'nin temmuz sayısında yer alan habere göre pandemiden sonra kredi faizlerinin yükselmesiyle dünyada ve Türkiye’de sadece kağıt üzerinde yaşayan, finansal açıdan “ölü” addedilen şirket sayısı hızla artıyor.

23 Ağustos 2024 | 17:17
Son Güncellenme: 23 Ağustos 2024 | 17:17
'Zombi' alarmı: Tehdit büyüyor

IMF’nin Haziran 2023’te yayınladığı “Dünyadaki Zombi Şirketler” raporuna göre dünyada en fazla “zombi” şirket, yüzde 13’le Türkiye’de bulunuyor. Bu oran bazı sektörlerde yüzde 30’u buluyor. Tekstil, hazır giyim, inşaat, mobilya, gayrimenkul, turizm ve lojistik sektörlerinde zombi şirket sayısı daha fazla. Yeni teknoloji firmaları da tehlikede. Uzmanlara göre önümüzdeki dönemde yüksek faiz ve enflasyon nedeniyle zombi şirket istilasının büyük bir sosyoekonomik krize dönüşmesi kaçınılmaz görünüyor.

Capital dergisinden Ayce Tarcan'ın haberine göre ekonomiyi ve ticareti olumsuz etkileyen zombi şirketler nedeniyle pek çok şirket, ödemeler konusunda büyük sıkıntı yaşıyor. Allianz Trade’in “Ödeme Alamama Risk Skoru” Türkiye’de şirketlerin ödeme konusunda giderek daha fazla endişe duyduğunu gösteriyor. Ekonomist Atilla Yeşilada, zombi şirket krizinin büyüyerek yılın ikinci yarısında büyük bir sosyal sorun haline geleceğine işaret ediyor. Yıl sonu için enflasyon hedefinin yüzde 36’dan 38’e çıkarılması, enflasyonla mücadele kapsamında sıkı para politikalarıyla krediye erişimin zorlaşması ve borçlanma maliyetlerindeki artışlarla zombi şirketlerin sayısının daha da artması bekleniyor.

İFLASLARDA ARTIŞ

Türkiye’de “zombi” şirket statüsünü sürdüremeyip şirketini kapatanların sayısında da artış var. TOBB verilerine göre Türkiye’de 2019’da kapanan şirket sayısı 13 bin 197’yken, bu sayı 2020’de 15 bin 366, 2021’de 16 bin 222, 2022’de 23 bin 170 ve 2023’te 25 bin 883 oldu. 13 bini aşkın şirket ise son 6 yılda battı. Bu yılın ilk çeyreğindeyse GKN Kargo, İmteks, hızlı büyümesi Harvard’da ders olarak okutulan EGS Holding, Alkoçlar gibi çok sayıda şirket iflas açıkladı. En fazla konkordato ilan edilen sektörler arasında tekstil ilk sıraya yerleşirken onu inşaat, mobilya ve tarım izledi.

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN 

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2725,3 0,61%
  • ALTIN ONS 2493,43 0,34%
  • BIST 100 9853,47 -0,68%
  • DOLAR/JAPON YENI 145,882 -0,27%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35911 -0,17518%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 91,46 -0,1092%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,996 0,264%
  • EURO/DOLAR 1,1119 0,0594%
  • EURO/TURK LIRASI 37,8453 -0,007%
  • STERLIN/DOLAR 1,31202 0,20736%
Borsa Haberleri
Ege Gübre'den (EGGUB) 'olağan dışı fiyat hareketleri' hakkında açıklama
Gündoğdu Gıda borsada işlem görmeye başladı mı? Gündoğdu Gıda borsa kodu ne?
16 kurumdan 57 hisse önerisi
Borsada dün geri alım yapan 5 şirket (22 Ağustos)
Rubenis Tekstil (RUBNS) 10 milyon dolarlık sözleşme duyurdu
SPK'den 2 kişiye geçici işlem yasağı geldi
Turkcell'den hisse geri alımı
Yabancı yatırımcı hisse sattı, tahvil aldı
Smart Güneş'ten (SMRTG) Bulgaristan adımı
Borsada 1 hisse için kredili işlem tedbiri
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket
Kıraç Galvaniz halka arz gelirini nasıl kullanacak?
THY Spor Anonim Şirketi kuruldu
Borsada yön nereye? Yükseliş beklentisi var mı? 3 yorum
GERİ
İLERİ
Ege Gübre'den (EGGUB) 'olağan dışı fiyat hareketleri' hakkında açıklama
Gündoğdu Gıda borsada işlem görmeye başladı mı? Gündoğdu Gıda borsa kodu ne?
16 kurumdan 57 hisse önerisi
Borsada dün geri alım yapan 5 şirket (22 Ağustos)
Rubenis Tekstil (RUBNS) 10 milyon dolarlık sözleşme duyurdu
SPK'den 2 kişiye geçici işlem yasağı geldi
Turkcell'den hisse geri alımı
Yabancı yatırımcı hisse sattı, tahvil aldı
Smart Güneş'ten (SMRTG) Bulgaristan adımı
Borsada 1 hisse için kredili işlem tedbiri
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket
Kıraç Galvaniz halka arz gelirini nasıl kullanacak?
THY Spor Anonim Şirketi kuruldu
Borsada yön nereye? Yükseliş beklentisi var mı? 3 yorum
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL