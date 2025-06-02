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130 yıllık gözlük markası iflas etti

Bild'in haberine göre Jaguar, Joop ve Pepe Jeans gibi tanınmış markalarla iş birliği yapan Almanya'nın köklü gözlük üreticisi Menrad, iflas ettiğini duyurdu.

02 Haziran 2025 | 13:45
130 yıllık gözlük markası iflas etti

Habere göre Baden-Württemberg eyaletinin Schwäbisch Gmünd kentinde 1896 yılında kurulan aile şirketi Menrad, gözlük çerçevesi üretimi ve satışı alanında faaliyet gösteriyordu. İflas sonucu, üretim, pazarlama ve satış bölümlerinde çalışan 100 kişinin işine son verildi. Sadece 10 saha çalışanı için başka bir şirket tarafından devralınma ihtimali bulunuyor.

Likidite Sorunu ve Yatırımcı Bulunamaması
Menrad, Mart ayı sonunda Aalen Sulh Mahkemesi'ne iflas başvurusunda bulundu. Şirket, "zorlu piyasa koşulları nedeniyle sipariş ve satışlarda yaşanan düşüşün gelecekte likidite sıkıntısına yol açacağı" gerekçesiyle bu kararı aldığını belirtti. Mayıs ayı sonuna kadar maaşlar iflas sigortası tarafından ödendi, ancak bundan sonra maaşların şirket tarafından karşılanması gerekiyor ki bu da mümkün değil.

İflas yöneticisi Florian Zistler, "Finansman açığı, şirketin mevcut haliyle faaliyetlerine devam etmesini imkânsız kılıyor. Tüm işletmeyi devralmak isteyen bir yatırımcı bulunamadığı için Schwäbisch Gmünd'deki faaliyetlerin durdurulması tek seçenek" dedi. Ancak Zistler, Menrad markasının satışı konusunda olumlu görüşmelerin sürdüğünü ve bu sayede bayilere ürün ve yedek parça tedarikinin devam edebileceğini belirtti.
Habere göre Münih'teki ürün tasarımı ve pazarlama faaliyetlerini yürüten ofis, iflastan etkilenmedi ve faaliyetlerine devam ediyor.

ŞİRKET HAKKINDA: 4. KUŞAK YÖNETİYORDU

Şirket günümüzde ailenin dördüncü kuşağından olan Eberhard Müller-Menrad ve Hermann Müller-Menrad kardeşler tarafından yönetiliyor. Menrad, yüksek standartlarda reçeteli gözlük çerçeveleri ve güneş gözlükleri tasarlamakta, üretmekte ve dağıtmakta. Tüm gözlükleri Almanya’da tasarlanıp geliştiriliyor. Üretimi ise 1970’ten bu yana yurt dışında yapılıyor. Menrad ürünleri, tüm kıtalarda 100'den fazla ülkede satılıyor.

 

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SPK'dan yeni bülten: 2 bedelli, 4 bedelsiz onayı var
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 3 şirket
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Dün 3 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
30 Mayıs borsada gün sonu rakamları
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