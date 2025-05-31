30 yılda 100 milyondan fazla üretime imza attı

Türkiye’de pazarına girdiği 1995 yılından yana 100 milyondan fazla ürün üreten ve yaklaşık 60 bin kişiye istihdam yaratan BSH Türkiye, yeni yatırımlarla büyümeye devam edecek. Bosch, Siemens, Gaggenau ve Profilo markalarıyla faaliyet gösteren BSH Türkiye, beş fabrikası, 3 bin 500’ün üzerinde satış noktası ve Türkiye’nin ilk sertifikalı AR-GE merkezi ile faaliyetlerini sürdürüyor. Şirket aynı zamanda 130 ülke ve 4,6 milyar insanın bulunduğu Gelişen Pazarlar Bölgesi’nin yönetim merkezi olarak önemli bir sorumluluk üstleniyor.

BSH Grubu üretimden AR-GE’ye lojistikten yönetime stratejik bir öneme sahip olan Türkiye’de önümüzdeki beş yılda yaklaşık 500 milyon euro yatırım yapacak.

Türkiye'nin küresel stratejilerde etkin bir rol üstlendiğini vurgulayan BSH CEO’su Dr. Matthias Metz, “Dünya genelinde 39 fabrikamız ve 50'den fazla ülkedeki varlığımızla, özellikle Türkiye’nin BSH için güçlü bir zemin oluşturduğu dinamik Gelişen Pazarlar Bölgemizde, büyümeye devam ediyoruz. Türkiye’deki ekiplerimiz yalnızca Türkiye ve çevre pazarlarda değil, tüm BSH Grubu genelinde ilerlemeye yön veriyor. Bu nedenle Türkiye, bizim için hâlâ kilit bir odak ve küresel başarımızın ayrılmaz bir parçası. Türkiye’nin pazarın çok ötesinde stratejik bir merkez” dedi.

Türkiye’nin çok güçlü bir temel üzerinde büyüdüğünü söyleyen Metz sözlerine şöyle devam etti: “Çalışanlarımız bu büyümeyi bir başarı hikayesine dönüştürdü. Bu başarının merkezinde tüketici mutluluğu ve müşteri başarısı olarak adlandırdığımız tüketicileri memnun etmek ve iş ortaklarımızı desteklemek misyonumuz bulunuyor. Bu taahhüt dünyanın dört bir tarafında tek takım olarak hareket etmemizi sağlıyor.”

İHRACAT OKULUNA DÖNÜŞTÜ

30 yıllık dönemde BSH Türkiye’nin sadece bir üretim üssü olmanın çok ötesine geçtiğini belirten BSH Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Gelişen Pazarlar Bölgesi CEO’su Gökhan Sığın, 30 yıllık süreçte yapılan doğrudan yatırım miktarının 1,8 milyar ABD dolarına ulaştığını söyledi. Sığın, “BSH Türkiye’nin yatırım çarpanı 6,6 kat olarak gerçekleşirken bu oran, yaptığımız her 1 ABD doları tutarındaki yatırımın, ülke genelinde 6,6 ABD doları tutarında yeni sabit sermaye oluşumunu tetiklediğini gösteriyor” dedi.

BSH Türkiye’nin ihracat etkisiyle de uluslararası bir oyuncu olduğuna dikkat çeken Sığın, 30 yılda doğrudan ihracatın 16,9 milyar ABD dolarına ulaştığını vurguladı. Bu rakamların Türkiye’nin dış ticaret dengesine olan katkıyı ve BSH Türkiye’nin küresel tedarik zincirindeki konumunu açıkça ortaya koyduğunu belirten Sığın, BSH Türkiye’nin tüm ekosistemi için de bir ‘ihracat okuluna’ dönüştüğünü ifade etti. Türkiye’nin aynı zamanda Gelişen Pazarlar Bölgesi’ne de öncülük ettiğini vurgulayan Sığın, Türkiye’nin çok daha geniş bir coğrafyaya yön verdiğini vurguladı. Türkiye’de zorlu ekonomik koşullara rağmen oyun planını değiştirmediklerini belirten Sığın, “Türkiye’den dünyaya ihracat yapıyoruz. Avrupa ülkeleri öncelikli hedef pazarlarımız pandemi sonrası pazarın sıkışması ihracatı etkiliyor. Ancak tüm koşullara rağmen oyu planımız değişmedi” dedi.

BSH Türkiye’nin 1000 çalışanla başlayan yolculuğunda bugün 10 bin çalışana ulaştığını söyleyen BSH Türkiye CEO’su Alper Şengül, Türkiye ekonomisine toplam katkılarının 45 milyar ABD dolarına ulaştığını belirtti. Şirketin inovasyona verdiği önemin altını çizen Şengül, Türkiye’nin ilk sertifikalı Ar-Ge merkezlerinden birine sahip olduklarını hatırlatarak, bugün 460’ın üzerinde AR-GE çalışanıyla hem yerel hem de global pazarlara yön veren teknolojiler geliştirdiklerini söyledi.

Şengül ayrıca, şirketin yalnızca ekonomik değil, sosyal ve çevresel açılardan da uzun vadeli ve kalıcı etkiler yarattığını da şöyle vurguladı: “2020 yılından bu yana Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarında karbon nötr durumdayız. Bununla birlikte Çerkezköy yerleşkemizde 2019–2024 döneminde 39.299 MWh enerji tasarrufu sağladık. Ayrıca, 2018–2024 yılları arasında 143.574 metreküp su tasarrufu elde ettik. 2002 yılından bu yana ise 24.123 fidan dikimi gerçekleştirdik.”

TERZİ İŞİ ÜRETİM YAPIYOR

BSH’ın 550 bin metrekare üzerine kurulu Çerkezköy’deki üretim üssünde beş tesis yer alıyor. Bu tesislerden biri dünyada BSH’ın kişiye özel terzi işi üretim yapan sayılı noktalarından biri. 2026 yılında kurulan tesisten başta ABD pazarı olmak üzere dünyaya lüks soğutucu ihracatı yapılıyor. Tesiste üretilen lüks soğutucuların fiyatları 16 bin dolara kadar çıkıyor.