ABB, Fransız BrightLoop’ı satın aldı

Satın almayla birlikte, ABB; inşaat ve madencilik ekipmanlarından elektrikli feribotlara ve açık deniz gemilerine kadar en zorlu uygulamalara özel, kompakt, sağlam ve akıllı güç dönüşüm sistemleri sunma yetkinliğini artıracak. İşlemin 2025’in üçüncü çeyreğinde, düzenleyici onaylar ve olağan kapanış koşullarına bağlı olarak tamamlanması bekleniyor. Finansal detaylar açıklanmadı.

Anlaşma kapsamında ABB, BrightLoop’un %93’lük çoğunluk hissesini satın alacak ve kalan %7’lik azınlık payını ise 2028 yılında devralmayı planlıyor. BrightLoop’un yönetim ekibi, ABB bünyesinde de işin başarısında kilit rol oynamaya devam edecek.

Yapılan açıklamaya göre, 2010 yılında Paris, Fransa’da kurulan BrightLoop, yaklaşık 90 çalışanı ile faaliyet gösteriyor ve 2024 yılında yaklaşık 16 milyon Euro gelir elde etti. Şirket, temel sektörlerinde elektrifikasyona yönelik hızlanan geçişin etkisiyle son yıllarda güçlü bir büyüme kaydetti. BrightLoop, yüksek ve alçak gerilim DC/DC dönüştürücüleri içeren geniş bir ürün portföyüne sahip. Bu dönüştürücüler, çift yönlü güç akışlarını yüksek verimlilik, kompakt yapı ve ölçeklenebilirlik ile yönetmek üzere tasarlandı.

ABB Raylı Sistemler Bölüm Başkanı Edgar Keller konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Bu satın alma, ulaşım sektörlerinin daha verimli ve çevreci şekilde çalışmasına yardımcı olma misyonumuzda stratejik bir sıçrama niteliği taşıyor. BrightLoop’un yazılım tabanlı güç platformu ve yüksek performanslı uygulamalardaki uzmanlığı, müşterilerimize daha akıllı ve daha temiz enerji sistemlerine geçişlerinde daha fazla değer sunmamızı sağlayacak.”

BrightLoop CEO’su Florent Liffran ise şunları söyledi: “ABB ailesine katılmaktan büyük gurur ve heyecan duyuyoruz. Güç dönüşümüne olan ortak tutkumuzla, büyük ölçekli üretimde yaklaşan elektrifikasyon dalgasını desteklemeye hazırız. Ekibimizle birlikte, ABB’nin endüstriyel ve ticari gücü sayesinde, hızla büyüyen pazarlara üstün ürünler sunma kararlılığımızı daha da ileri taşıyacağız. Önümüzdeki süreç için heyecanlıyız ve ABB çatısı altında müşterilerimize değer katmaya güçlü bir şekilde bağlıyız.”