AgeSA Teknoloji ve Etki Merkezi Fırat Üniversitesi’nde açıldı

Sabancı Topluluğu şirketlerinden AgeSA tarafından Fırat Üniversitesi bünyesinde hayata geçirilen AgeSA Teknoloji ve Etki Merkezi, sigorta ve finans dünyasını dijital teknolojilerle buluşturarak bölgenin gençleri için yeni nesil bir üretim ve çözüm ekosistemi oluşturacak.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, AgeSA Genel Müdürü Fırat Kuruca, AgeSA Pazarlama ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Roşan Dilek ve AgeSA İş Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Fahri Arkan’ın katılımıyla gerçekleşen açılışta akademisyenler ve öğrenciler de yer aldı. Women in Games Türkiye’nin Kurucusu Simay Dinç de markasının ilham verici başlangıç hikâyesini paylaşarak; yenilikçi teknolojiler, yeni girişimler ve girişimcileri nasıl bir dönemin beklediğine dair bir konuşma gerçekleştirdi.

3 yılda 2.500 gence ulaşacak

İlk etapta, Fırat Üniversitesi’nde bilgisayar mühendisliği, yapay zekâ ve veri mühendisliği, yazılım mühendisliği ve sigortacılık gibi alanlarda eğitim alan yaklaşık 7 bin öğrenciye doğrudan dokunacak merkez, ilerleyen dönemde hayata geçirilecek farklı etkinliklerle tüm fakülte ve disiplinleri kapsayan ortak projelere, eğitimlere ve girişimcilik programlarına ev sahipliği yapacak. Fırat Üniversitesi’nin araştırma üniversitesi statüsü, güçlü akademik altyapısı ve çok disiplinli öğrenci profili sayesinde bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına da önemli katkıda bulunacak merkez, üniversite öğrencilerinin, araştırmacıların, girişimcilerin ve geleceğin liderlerinin erişimine açık olacak. Yapılacak tüm etkinliklerle birlikte, söz konusu merkezin, üç yıllık proje dönemi sonunda 2.500 gence ulaşması hedefleniyor.

‘Küresel düzeyde rekabet edebilecek becerilere sahip olacaklar’

Merkezin açılışında konuşan Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, “Fırat Üniversitesi olarak, yalnızca akademik bilgi üretmekle yetinmiyor; bu bilgiyi toplum refahına dönüştürmeyi de asli görevimiz kabul ediyoruz. AgeSA Teknoloji ve Etki Merkezi de bu anlayışın ve gençliğe duyduğumuz inancın güçlü bir yansıması. Bu merkezle birlikte öğrencilerimiz, sadece teorik bilgilerle değil; gerçek sektör verileriyle, yapay zekâ ve veri analitiği gibi güncel teknolojilerle iç içe, uygulamalı bir öğrenme deneyimi yaşayacak. Sabancı Topluluğu ve AgeSA ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde gençlerimiz, finans ve sigortacılık gibi dönüşüm yaşayan alanlarda, küresel düzeyde rekabet edebilecek bilgi ve becerilere sahip olacaklar. Ülkemizin gelecek hedeflerine ulaşabilmesinde, özel sektör-akademi iş birlikleri hayati bir öneme sahip. İnanıyoruz ki, bu merkezde yaratılacak sinerji, Elazığ’dan çevre şehirlere ve ülkemizin geneline yayılacak. Özel sektör-akademi iş birliklerinde bir başarı örneği olarak diğer şirketlerimize ve üniversitelerimize de örnek olacak. Bu vizyonu ortaya koyan, gençlerimize inancın her fırsatta gösteren Sabancı Topluluğu’na ve AgeSA’ya yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

‘Katma değerli projeler geliştirilecek bir platform inşa ediyoruz’

AgeSA Genel Müdürü Fırat Kuruca da; “Sabancı Topluluğu’nun 100’üncü, Fırat Üniversitesi’nin 50’nci yılında bu iş birliğinin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Bu projenin en önemli hedeflerinden biri, Türkiye’yi sadece yeni teknolojilerin kullanıcısı değil, aynı zamanda üreticisi konumuna getirmek. Bu amaçla gençlerimizin potansiyellerini en etkin şekilde kullanabilecekleri, hayallerini özgürce gerçekleştirebilecekleri ortamı sunmak istiyoruz. Bu tesislerde sigortacılık, finans, mühendislik gibi alanlarda yeni nesil teknolojileri kullanarak çözüm odaklı bir ekosistem yaratmayı hedefliyoruz. Katılımcıların gerçek sektör verilerini kullanarak, hem birbirleriyle hem de diğer merkezlerle iş birliği yaparak vaka analizleri gerçekleştireceği; yeni çözüm önerileriyle katma değerli projeler geliştirebileceği bir platform inşa ediyoruz. Bu alanlarda öğrencileriniz sadece bilgiyle değil; aynı zamanda hayal güçleriyle, cesaretleriyle, kolektif çalışma kültürleriyle fark yaratacaklar. AgeSA Teknoloji ve Etki Merkezinde genç arkadaşlarımız yalnızca teknik beceriler edinmeyecek aynı zamanda birbirlerinden, mentorlarından ve eğitmenlerinden öğrenerek, çok yönlü bir gelişim süreci yaşayacaklar. Merkezimiz bugün itibariyle aktif şekilde faaliyete geçti. Yaz döneminde staj programlarımız başlıyor. Güz döneminde ise eğitim modülleri, yarışmalar, ideathon ve projeler gerçekleştireceğiz. Burada olgunlaşacak yaratıcı fikirleri ve güzel işleri dinlemek için sabırsızlanıyorum” dedi.

‘Beyin göçü çözümüne katkı sunacak’

Cumhuriyetin, gençliğe duyulan bu inanç üzerine inşa edildiğinin altını çizen Kuruca, “Ne yazık ki bugün ülkemizin en parlak beyinleri kendilerine başka ülkelerde alan arıyor. Bu merkezi de beyin göçü çözümüne katkı sunmak için kuruyoruz. Gençlik dönemimde gençlerimizin bulunduğu yol ayrımında ben de durdum. 9 yıl boyunca farklı ülkelerde çalıştım, farklı insanlar tanıdım, başka sistemlerin nasıl işlediğini gözlemledim. İnsan, dünyayı tanıdıkça büyüyor. Ama asıl büyüme, öğrendiğin şeyleri, kendini ait hissettiğin zemine taşıyabildiğinde gerçekleşiyor. Benim için asıl dönüşüm, orada gördüğüm iyi örnekleri, burada uygulayabildiğimde başladı. O günden bu yana, 20 yılı aşkın süredir Türkiye’nin emeklilik ve sigorta sektörüne değer katmak için çalışıyorum. Bu merkez, gençlerimizin bu ülkede kalarak da büyük hayaller kurabileceğine dair somut bir adım. Bizi başka ülkelere muhtaç bırakmayan, kendi ayakları üzerinde durabilen bir Türkiye için atılmış çok değerli bir yatırım. Çünkü öğrencilerimiz sadece birer birey değil, aynı zamanda bu ülkenin geleceği.” ifadelerini kullandı.

7 farklı şehirde 11 Teknoloji ve Etki Merkezi hizmet vermeye başladı

Mayıs 2024’te duyurusu yapılan Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamında bir yıl geride kalırken, bugüne kadar 19 bin gence ulaşıldı. AgeSA Teknoloji ve Etki Merkezi ile birlikte toplam 7 farklı şehirde 11 Teknoloji ve Etki Merkezi faal olarak hizmet vermeye başladı. Proje kapsamında 3 yıllık bir dönemin sonunda, yurt içinde 34 ilde ve 35 üniversitede, yurt dışında ise en az 2 merkezde ve 2 üniversitede olunması; projenin sonunda en az 30 bin gence ulaşılması hedefleniyor.