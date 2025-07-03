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AJet biletleri için Miles&Smiles mil dönemi başlıyor

AJet, Türk Hava Yolları (THY) ile imzalanan protokol sayesinde Miles&Smiles üyesi yolcuların uçuşlarından mil puan kazanabileceğini duyurdu.

03 Temmuz 2025 | 14:56
AJet biletleri için Miles&Smiles mil dönemi başlıyor

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran itibarıyla yapılan yurt içi ve yurt dışı tüm bilet alımlarında Miles&Smiles üyesi yolcular, mil ve statü mil kazanabilecek.

AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden alınacak biletlerde mil kazanmak için biletleme ve rezervasyon sürecinde yalnızca Miles&Smiles üyelik numarasının eklenmesi yeterli olacak.

Kazanılan miller, ilk etapta THY'de ödül bilet olarak ve Miles&Smiles program ortaklarında kullanılabilecek. Mil puanların AJet uçuşlarında ödül bilet olarak kullanılabilmesi için de çalışmalar sürdürülüyor.

Mil puan kazanımıyla ilgili detaylı bilgiye "https://ajet.com/tr/kurumsal/kurallar-ve-kosullar/miles-and-smiles" adresi üzerinden ulaşılabilecek.
 

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