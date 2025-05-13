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Akbank'ın İleri Dönüşüm Projesi büyüyor: Hedef 400 bin öğrenciye ulaşmak

Akbank, “Dönüşümde Gelecek Var” projesi ile 6 Şubat depremlerinden etkilenen 456 okula 9 bin 500 okul mobilyası kazandırdı. Böylece 190 bini aşkın öğrencinin eğitim ortamı iyileştirildi. Proje sonunda 1300’den fazla okulda yaklaşık 400 bin öğrencinin bu çalışmalardan faydalanması hedefleniyor.

13 Mayıs 2025 | 16:16
Son Güncellenme: 13 Mayıs 2025 | 17:40
Akbank'ın İleri Dönüşüm Projesi büyüyor: Hedef 400 bin öğrenciye ulaşmak

Akbank, Türkiye ve Avrupa’nın en kapsamlı ileri dönüşüm projesi “Dönüşümde Gelecek Var” projesi kapsamında Hatay’da kurduğu ileri dönüşüm mobilya becerileri eğitim atölyesiyle çocuklara erken yaşta sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları kazandırmayı hedefliyor. 

Atölyede, anaokulu ve ilköğretim öğrencileri ileri dönüşüm ve sıfır atık konularında uygulamalı eğitim alıyor ve aynı zamanda el becerilerini geliştiriyor. Proje kapsamında Akbank’ın İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kurduğu ileri dönüşüm atölyesinde ise üretim devam ediyor. Akbank genel müdürlük binasında işlevini tamamlamış mobilyalar, liseli öğrenciler ve öğretmenleri tarafından ileri dönüşüm teknikleriyle sınıf, oyun odası ve kütüphane eşyalarına dönüştürülüyor. Bugüne dek 9.597  okul mobilyası, Hatay başta olmak üzere 6 Şubat depremlerinden etkilenen 456 okula teslim edildi, 190 bini aşkın öğrenci daha donanımlı sınıflarda eğitim görmeye başladı. Proje tamamlandığında, toplamda 18.000’i aşkın mobilya üretilerek 1311 okulda, yaklaşık 400 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

‘TOPLUMA SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞER KATIYORUZ’

Dönüşümde Gelecek Var’ın 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgede güçlü bir fayda yarattığını belirten Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç, “Akbank’ta insanı odağımıza alarak sürdürülebilirliğin gerçek etkisini ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda ‘Sürdürülebilirlik insan için, hepimiz için’ yaklaşımımızla geliştirdiğimiz Dönüşümde Gelecek Var, ileri dönüşümün çevreye olduğu gibi topluma da yüksek bir fayda sağlayabileceğinin somut bir örneği oldu. İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kurduğumuz ileri dönüşüm atölyesi, gençlere teknik bilgi kazandırmanın yanı sıra farkındalık ve iş disiplini aşılıyor” diye anlatıyor. 

Gençlerin hem teknik ve pratik bilgiler öğrendiklerini hem de kendileri gibi depremzede olan ilköğretim öğrencileri için yeni mobilyalar ürettiklerini söyleyen Alakoç, “Bu süreç, onlara ilk iş deneyimlerini kazandırırken sorumluluk bilinçlerini de pekiştiriyor. Başka bir deyişle ‘geleceğin ileri dönüşüm ustaları’ burada yetişiyor. Etkimizi Hatay’da Bekbele Fatih İlkokulu’nda kurduğumuz ileri dönüşüm mobilya becerileri eğitim atölyesiyle daha da derinleştiriyoruz. Böylece sürdürülebilir yaşam pratiklerini çok daha erken yaşlarda çocuklarımıza kazandırmayı amaçlıyoruz” diye ekledi. 

“Dönüşümde Gelecek Var”, çevresel kaynakların korunmasına da önemli katkılar sağlamaya devam ediyor. Uygulanan ileri dönüşüm metodu sayesinde bugüne kadar 406 ton karbondioksit (CO2) salınımı engellenirken, 6 milyon litreden fazla su tasarrufu sağlandı.

 

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