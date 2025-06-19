ARA
DOLAR
39,56
0,10%
DOLAR
EURO
45,56
0,41%
EURO
GRAM ALTIN
4282,81
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
9165,56
-0,33%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Alarko Holding’ten sürdürülebilirlik yetkinliklerine yatırım

Alarko Holding tarafından Topluluk çalışanlarının sürdürülebilirlik alanındaki bilgi ve becerilerini teorik ve pratik düzeyde derinleştirmek amacıyla başlatılan “Pozitif Etki” isimli yeşil yaka programı, bu yıl genişleyen kapsamı, yeni iş birlikleri ve derinleşen içeriğiyle yoluna devam ediyor.

19 Haziran 2025 | 14:25
Son Güncellenme: 19 Haziran 2025 | 14:26
Alarko Holding’ten sürdürülebilirlik yetkinliklerine yatırım

Geleceği bugünden inşa etmenin yolunun bilgiyi eyleme dönüştürmekten geçtiğine inanan Alarko Holding’in sürdürülebilirliği kurumsal kültürün merkezine yerleştirme kararlılığının güçlü bir ifadesi olan “Pozitif Etki” yeşil yaka programı, genişleyen kapsamı ve zengin içeriğiyle yeni eğitim dönemine başladı. Bu yıl Yenibirlider Derneği başta olmak üzere PwC, KPMG ve 3P Metrics gibi farklı kurumlarla iş birliği ile yürütülen program kapsamında, karbon ayak izi yönetiminden raporlama ve endekslere, dijital dönüşüm ve yeşil teknolojilerden toplumsal cinsiyet eşitliğine uzanan geniş bir yelpazede ufuk açıcı eğitimler sunuluyor. 

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Alarko’nun sürdürülebilirlik stratejisini iş yapış biçimlerine ve kurumun DNA’sına entegre etme hedefinin önemli adımlarından biri olan Pozitif Etki Programı’nın yoğunlaştırılmış eğitim süreci, atölye çalışmalarıyla katılımcıların sürdürülebilirlik alanında iş geliştirme ve çözüm üretmesine de olanak tanıyor.  Bu yıl yeni modüllerle genişletilen ve derinleştirilen program, katılımcıların ölçümleme, raporlama, üçüz dönüşüm, sorumlu yatırım ve iletişim konularında da yetkinlik kazanmalarına yardımcı olurken, dünyadaki iyi örnekleri ve trendleri takip etmelerine olanak sağlıyor. Topluluk içinde birbirinden öğrenmeyi de teşvik eden program, tüm paydaşları içine alan bir etki zinciri oluşturmayı amaçlıyor. 

KARBON NÖTR YEŞİL YAKA PROGRAMI

Tüm Topluluk Şirketlerinin sürdürülebilirlik elçilerini bir araya getirerek iklim dostu iş modellerinin yaygınlaşmasına, yeni nesil sorumlu liderlik anlayışının gelişmesine ve kolektif pozitif etkinin büyütülmesine aktif katkı sunan yeşil yaka programı, karbon nötr olarak düzenleniyor. Katılımcıların seyahat, ulaşım ve konaklamaları ile organizasyonel süreçlerden doğan karbon ayak izi ölçülüyor ve yenilenebilir enerji yatırımlarından sağlanan karbon kredileri ile dengeleniyor. 

0
  • ALTIN GRAM - TL 4282,81 0,05%
  • ALTIN ONS 3367,06 -0,07%
  • BIST 100 9165,56 -0,33%
  • DOLAR/JAPON YENI 145,462 0,228%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37168 0,15516%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 78,375 -0,1303%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,5627 0,1019%
  • EURO/DOLAR 1,1482 -0,0139%
  • EURO/TURK LIRASI 45,555 0,4107%
  • STERLIN/DOLAR 1,34382 0,12592%
Borsa Haberleri
Yabancıdan üç ayın en yüksek hisse alımı
Ebebek'ten Mothercare açıklaması: Anlaşma imzalandı
Garanti BBVA Portföy’den yeni hisse senedi fonu
18 Haziran borsada gün sonu rakamları
Borsa güne yükselişle başladı
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 2 şirket (18 Haziran)
Borsada dün geri alım yapan 10 şirket
Bugün bir hissede bedelli sermaye artırımı var
Bugün 2 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı (18 Haziran)
Avrupakent GYO (AVPGY) temettü tarihini duyurdu
Galatasaray'dan KAP'a sponsorluk açıklaması
Gedik Yatırım temettü tarihi belli oldu (2025)
Ülker Bisküvi (ULKER) temettü tarihi ve temettü miktarı (2025)
Borsada haziranda temettü vermesi kesinleşmiş 26 şirket
GERİ
İLERİ
Yabancıdan üç ayın en yüksek hisse alımı
Ebebek'ten Mothercare açıklaması: Anlaşma imzalandı
Garanti BBVA Portföy’den yeni hisse senedi fonu
18 Haziran borsada gün sonu rakamları
Borsa güne yükselişle başladı
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 2 şirket (18 Haziran)
Borsada dün geri alım yapan 10 şirket
Bugün bir hissede bedelli sermaye artırımı var
Bugün 2 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı (18 Haziran)
Avrupakent GYO (AVPGY) temettü tarihini duyurdu
Galatasaray'dan KAP'a sponsorluk açıklaması
Gedik Yatırım temettü tarihi belli oldu (2025)
Ülker Bisküvi (ULKER) temettü tarihi ve temettü miktarı (2025)
Borsada haziranda temettü vermesi kesinleşmiş 26 şirket
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL