Allianz Türkiye, çevresel sürdürülebilirlikte 2030 hedeflerine ulaştı

“Allianz ile Geleceğin Güvende” sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda kendi operasyonel süreçlerini dönüştürürken, ekosistemin sürdürülebilirlik yolculuğuna da rehberlik etmeyi hedefleyen Allianz Türkiye, gezegenimiz için etki ve toplum için değer yaratmaya devam ediyor.

2019 yılını baz alarak belirlediği 2030 hedeflerine emin adımlarla ilerleyen şirket, kişi başına düşen sera gazı emisyonlarını yüzde 70 azaltarak 2030 hedefine bugünden ulaştı. Kişi başına düşen emisyon 0,80 karbondioksit eşdeğeri emisyona gerileyerek son üç yılın en düşük seviyesine ulaşırken, 2024 yılında gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda yaklaşık toplam 85 ton karbondioksit eşdeğeri emisyon azaltımı sağlandı. Emisyon miktarındaki azalmada hibrit ve elektrikli araçların filoya entegrasyonu, yenilenebilir enerjiye geçiş, hibrit çalışma modelinin etkisi ve enerji verimliliği yatırımları belirleyici oldu.

ÇEVRESEL SORUMLULUĞU ÖNCELİKLENDİRDİ

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir dönüşüm için çevresel sorumluluğu önceliklendiren Allianz Türkiye geçtiğimiz yıl çevre yönetimi kapsamında 500 bin TL’den fazla kaynak ayırdı. Bu doğrultuda ekosistem üzerindeki etkisini en aza indirmek için kaynak kullanımını optimize ederek karbon ayak izini azaltan şirket, enerji verimliliğini artırırken yenilenebilir kaynakların kullanımını da teşvik ediyor. Bu kapsamda hayata geçirdiği uygulama ve projelerle yalnızca kendi faaliyet alanında değil, tüm tedarik zinciri boyunca da çevresel dönüşümü destekliyor. Bu başarılar Allianz Türkiye’nin uzun soluklu değer yaratmayı amaçlayan sürdürülebilirlik stratejisine bağlılığını da bir kez daha teyit ediyor.

BİNALARDA KULLANILAN ENERJİNİN TAMAMI YENİLENEBİLİR

Enerji yönetimi alanındaki çalışmalarını ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası ile teyit eden Allianz Türkiye, 2024 yılında tüm elektrik tüketiminin yüzde 100’ünü yenilenebilir kaynaklardan karşılamaya devam etti. Enerji verimliliğine yönelik çalışmaları desteklemek amacıyla 2024 yılında hayata geçirilen toplam 22 enerji verimliliği aksiyonu sayesinde yaklaşık 239 bin kWh enerji tasarrufu sağlandı. Şirketin elektrik tüketimi, 2019 yılından bu yana yüzde 37 azalarak toplam 6,6 milyon kWH’dan 4,1 milyon kWH’ya geriledi. Enerji verimliliğine odaklanan proje ve uygulamalara yatırım yapmaya kesintisiz devam eden Allianz Türkiye, 2024 yılında kişi başına düşen enerji tüketimini de bir önceki yıla göre yüzde 11 azalttı.

TÜRKİYE’NİN LEED PLATİN SERTİFİKALI İLK KULESİ ALLIANZ TOWER

Allianz Türkiye çevresel süreçlerini ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem gereklikleri doğrultusunda yürütüyor. Genel merkezleri; İstanbul’daki Allianz Tower ve İzmir’de yer alan Allianz Kampüs, Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından verilen LEED Platin ve LEED Gold sertifikalarının sahibi olarak enerji ve su verimliliğini artıran tasarımlarıyla öne çıkıyor. Türkiye’nin LEED Platin Sertifikası alan ilk kulesi olma unvanına sahip olan Allianz Tower’la birlikte 2024 yılı itibarıyla tüm Allianz Türkiye binaları, WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) tarafından verilen Yeşil Ofis Sertifikası’nı da almaya hak kazandı.

2030’A KADAR ARAÇ FİLOSUNUN TAMAMI ELEKTRİKLİ OLACAK

2024 yılı itibarıyla 75 araçlık filosunun yüzde 19,1’i elektrikli araçlardan oluşan Allianz Türkiye, 2030 yılına kadar yüzde 100 elektrikli filoya geçiş hedefi doğrultusunda, elektrikli araç oranını artırmaya devam ediyor. Bu geçişi desteklemek için Allianz Tower, Allianz Kampüs, Allianz Teknik ve Ankara bölge binalarında araç şarj altyapıları kuran şirket, elektrikli araçlarını da yenilenebilir elektik kaynağıyla şarj ediyor.

KÂĞITSIZ POLİÇEYE GEÇİŞ

Kâğıt kullanımının yaygın ve yoğun olduğu sigorta sektöründe dijital poliçeye geçişi tamamlayarak “Paperless” adıyla kâğıt tüketimini azaltan pek çok projeye imza atan Allianz Türkiye, 2016 yılında 535 ton olan kâğıt tüketimini 2024 yılında 47 tona düşürdü. Kâğıt tüketiminin karbon emisyonları içindeki payı da yüzde 6’dan yüzde 2 seviyelerine kadar geriledi. Kullanılan kâğıdın yüzde 100 oranında FSC belgeli olması hedefleniyor.