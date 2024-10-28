Altınay Savunma'dan 'DASAL' açıklaması

Şirketten yapılan açıklamaya göre Altınay Savunma Teknolojileri, SAHA EXPO 2024’te büyüme ve genişleme stratejisi kapsamında bağlı ortaklığı DASAL Havacılık Teknolojileri A.Ş.’nin sermayesinin yüzde 49’unu temsil eden ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait payları devraldı. SAHA EXPO’da ASELSAN standında imzalanan pay devir anlaşması ile Altınay Savunma Teknolojileri, DASAL Havacılık Teknolojileri üzerindeki sahiplik oranını yüzde 100’e yükseltti. Şirketin açıklamasına göre Altınay Savunma Teknolojileri'nin sektördeki konumunu güçlendirecek bu stratejik hamle, uzun vadeli hedeflerin gerçekleştirilmesinde kritik rol oynayacak.

Akyol: Yapılamaz denilene odaklanıyoruz

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, global oyuncuları buluşturan SAHA EXPO’nun önemli iş birliklerine zemin hazırladığını dikkat çekerek, şunları söyledi:

“ASELSAN'ı ihracat odaklı büyüme stratejimizle geleceğe hazırlıyoruz. Aynı zamanda, savunma sanayimizin en önemli şirketlerinden biri olarak, ekosistemimizi de daha fazla büyütecek adımlar atıyoruz. Türk savunma sanayiinin amiral gemisi olan ASELSAN'ın daha yüksek teknolojiye, zorlu alanlara odaklanması gerekiyor. Türkiye içinde yapılabilecek işleri diğer firmalara devretmek, yapılamaz denilen işlere odaklanmak ASELSAN'ın temel yaklaşımlarından birisi. Bu amaçla DASAL Havacılık’ta sahip olduğumuz yüzde 49’luk hisseyi Altınay Savunma’ya devrettik. Bu gibi stratejik anlaşmalarla 2030 yılında ASELSAN’ı dünyanın en büyük 30 savunma sanayi şirketi arasına sokma hedefimize adım adım ilerliyoruz. Türkiye için değer üretirken, ASELSAN’ın oyun değiştirici ileri teknolojilerini de dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılarımıza sunuyoruz."

Altınay: Emin adımlarla ilerliyoruz

Altınay Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay, bu stratejik adımla ilgili olarak şunları ifade etti:

“DASAL Havacılık Teknolojileri’nde tam sahiplik sağlamak, Altınay’ın savunma alanındaki vizyonunu daha güçlü bir zemine oturtacaktır. Stratejik bakışımızı benimseyen ve ASELSAN’ın odaklanma stratejisiyle de örtüştürerek konuya olumlu yaklaşan başta Sayın Ahmet Akyol olmak üzere tüm ASELSAN üst yönetimine de müteşekkiriz. Bu adım, özellikle bulutaltı ve çok rotorlu dron çözümlerimizi geliştirerek ülkemizin savunma sanayiine katkılarımızı daha da artırmaya yönelik önemli bir adımdır. Altınay olarak yüksek teknolojiye dayalı çözümlerimizi küresel pazarda daha güçlü bir konuma taşımak adına emin adımlarla ilerliyoruz.”

Altınay Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Z. Burak Mercan ise anlaşmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

“ASELSAN ile çalışmalarımız ve iş birliklerimiz, mühendislik yetkinliği yanında yenilenen üretim teknolojileri altyapısı ile artan kabiliyetleri sayesinde hem Altınay Savunma Teknolojileri hem de geliştirmekte olduğu yeni insansız hava aracı ürün ve platformlarıyla DASAL Havacılık Teknolojileri firmamızla artarak devam edecektir.”