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Altınay Savunma ilk çeyrek bilançosunu açıkladı

Altınay Savunma Teknolojileri, 2025 yılı birinci çeyrek finansal tablolarını açıkladı. Şirket, yılın ilk üç ayında gelirlerini 17 milyon 579 bin dolara ulaştırdı.

13 Mayıs 2025 | 10:58
Son Güncellenme: 13 Mayıs 2025 | 11:59
Altınay Savunma ilk çeyrek bilançosunu açıkladı

Kara, deniz ve hava platformlarına yönelik yerli ve milli savunma sistemleri geliştiren Altınay Savunma Teknolojileri, 2025 yılı ilk çeyrek döneme ait finansal sonuçlarını KAP’ta duyurdu. 

Geçen yıl mayıs ayında halka arz olan Altınay Savunma Teknolojileri, bu yılın ilk üç ayında gelirlerini yaklaşık 17 milyon 579 bin dolara ulaştırırken faaliyet kârını ise 5 milyon 771 bin dolara çıkardı. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) ise 7,2 milyon dolara yükseldi.

2025 yılı ilk çeyrek finansal tablosuna ilişkin değerlendirmede bulunan Altınay Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Z. Burak Mercan, “Altınay Savunma Teknolojileri olarak, 2021 yılından bu yana güçlenmeye ve büyümeye devam ediyoruz. Hisselerimizin halka arzının ardından yatırımlarımıza hız kazandırarak yerli ve milli teknoloji üretme kapasitemizi artırdık. Toplamda 236 milyon dolar değerinde 246 projeyi tamamladık, 90 projede ise çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 190 milyon dolara ulaşan backlog projeksiyonumuzun ciroya dönüşme potansiyeli oldukça yüksek. İhracat odaklı büyüme stratejimizle sürdürülebilir ve verimli bir şekilde büyümeye devam ediyoruz. Yıllık bazda baktığımızda dört yıl içinde özkaynak ve aktif kârlılığımızla birlikte verimliliğimizi de artırdık. 2025 yılına da yatırımlarımıza hız kesmeden başladık. Bir taraftan operasyonel verimliliğimizi artırırken diğer taraftan mali disiplin yürüterek finansal yapımızı güçlendirdik. Ülkemizin ulusal ve küresel savunma sanayisindeki konumuna gerek yatırımlarımız gerekse geliştirdiğimiz teknolojilerimizle katkı sağlamayı sürdüreceğiz” dedi.

YENİ ÜRETİM TESİSİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI 

Üretim Teknolojileri Merkezi’nin devreye girmesiyle işlerin daha hızlı ve verimli bir şekilde sahaya yansıdığını belirten Mercan, “Üretim kapasitemizi artırmak için yatırımlarımız yoğun bir şekilde devam edecek. 16 bin metrekare kapalı alana, özellikle havacılık ve uzay alanında çeşitli üretim teknolojilerine ve altyapılarına sahip bir tesisi devreye almayı planlıyoruz. Tüm mühendislik ekiplerimizi toplayacak olan ‘Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi’ üzerine çalışmalarımız da sürüyor. 2025 yılını hem üretimdeki gücümüzü geliştirerek hem yeni ve mevcut projelerdeki aşamalarımızı ilerleterek verimli bir şekilde geçirmek istiyoruz” şeklinde konuştu. 

‘BİRÇOK ÖNEMLİ PROJEDE ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ’

Halihazırda devam eden projelerine de vurgu yapan Mercan, “İştiraklerimiz TAAC Havacılık Teknolojileri ve DASAL Havacılık Teknolojileri ile ülkemiz için birçok kıymetli projede yer alıyoruz. Milli Muharip Uçak KAAN, jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET, yeni nesil temel eğitim uçağı HÜRKUŞ, genel maksat helikopteri GÖKBEY projelerindeki faaliyetlerimiz sürüyor. Bunun yanı sıra MİLGEM 9-10-11-12 i sınıf firkateynlere yönelik Kuş Kapanı, uydu haberleşmeye yönelik SATCOM, test sistemlerine yönelik Demirkuş gibi birçok önemli projelerde de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak ülkemizin savunma teknolojilerine hem üretim hem de kabiliyet olarak sunduğumuz katkıyı artırmayı hedefliyoruz” ifadelerini sözlerine ekledi.

 

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