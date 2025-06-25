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Anadolu Grubu, Londra’da yatırımcılarla buluştu

Anadolu Grubu, Londra’da düzenlediği Yatırımcı Günü etkinliğinde, Vizyon 2035 yol haritasını yatırımcılarla paylaştı.

25 Haziran 2025 | 17:38
Anadolu Grubu, Londra’da yatırımcılarla buluştu

Çeşitlendirilmiş iş portföyüyle Türkiye’nin önde gelen holdinglerinden biri olan Anadolu Grubu (AGHOL), Londra’da düzenlediği, ilk Yatırımcı Günü etkinliğinde uzun vadeli yol haritasını ve büyüme hedeflerini Vizyon 2035 kapsamında yatırımcılarıyla paylaştı.

Yatırımcı Günü'nde Anadolu Grubu’nun, 20 ülkede faaliyet gösteren, 1 milyardan fazla tüketiciye ulaşan, Türkiye merkezli, tüketici odaklı küresel bir yapıya dönüşüm hikayesi anlatıldı. Ayrıca, Grubun dayanıklılığını ve çevikliğini artırmaya, disiplinli portföy ve finansal yönetimini sağlamaya, nitelikli büyümenin hızlandırılmasına ve tüm paydaşlar için sürdürülebilir değer üretmeye yönelik stratejileri paylaşıldı.

“Anadolu Grubu’nun mirası, ortak akla ve uzun soluklu iş birliklerine dayanıyor”

Anadolu Grubu’nun halka açık şirketleri olan AG Anadolu Grubu Holding (AGHOL), Migros (MGROS), Coca-Cola İçecek (CCOLA), Anadolu Efes (AEFES), Anadolu Isuzu (ASUZU) ve Adel Kalemcilik (ADEL)’in üst düzey yöneticileri katılımcılara; iş gündemi, sektör bazlı öngörüler ve Anadolu Grubu’nun uzun vadeli vizyonuyla uyumlu yatırım öncelikleri gibi konularda bilgi verdi.

Anadolu Grubu CEO’su Burak Başarır, açılış konuşmasında şunları söyledi: “Anadolu Grubu’nun mirası, ortak akla ve uzun soluklu iş birliklerine dayanıyor. Vizyon 2035 ile birlikte kaliteli büyümemizi sürdürerek bölgesel liderliğimizi ve etkimizi güçlendirmeyi ve çok daha fazla değer üretmeyi hedefliyoruz.”

Güçlü bir yönetişim modeli ve çeşitlendirilmiş gelir kaynaklarıyla Anadolu Grubu, küresel belirsizliklere rağmen, stratejik büyüme hedeflerine Vizyon 2035 kapsamında emin adımlarla ilerliyor.
 

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25 Haziran borsada gün sonu rakamları
2 şirketten bedelsiz kararı, 1 şirketten bedelsiz başvurusu
Yarın 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak: Yüzde 900
BIST-30’da yıl başından beri sadece 8 şirket yatırımcısına kazandırdı
Dün 1 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi (24 Haziran)
24 Haziran borsada gün sonu rakamları
Marmaris Altınyunus’tan Divan Talya Oteli açıklaması
Bugün 3 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak
Kontrolmatik'ten bedelli sermaye artırım kararı
İlk çeyrekte bilançosuyla öne çıkan 28 şirket
BİM'de (BIMAS) üst düzey yönetici değişikliği
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Bugün 2 temettü, 1 bedelsiz var (24 Haziran)
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Bir şirket daha bedelsiz kararı duyurdu: Yüzde 300
GERİ
İLERİ
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