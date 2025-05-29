Arkas’tan 560 milyon dolarlık yatırım

Arkas, son yıllarda hız kazanan yeni inşa programı kapsamında önemli bir aşamaya ulaştı. 2024 yılında Çin’in önde gelen tersanelerinden CSSC Huangpu Wenchong ile 6 adet 4.300 TEU kapasiteli konteyner gemisi için imza atan şirket, 2025 Nisan ayında da aynı tersaneden 4 adet 3.100 TEU kapasiteli gemi daha sipariş etti. Toplamda 10 yeni geminin teslimiyle Arkas, filosundaki gemi sayısı yüzde 20 oranında artarak 59’a, kapasitesi ise yüzde 44’lük artışla 124.630 TEU’ya ulaşacak.

GENÇLEŞEN FİLO, AZALAN KARBON

Yeni gemiler, Arkas’ın filosunu büyütmenin yanında gençleştirme ve çevreci dönüşüm hedeflerine de katkı sağlayacak. Eko-dizayn prensiplerine göre inşa edilen bu yeni nesil gemiler, yakıt performans ölçüm sistemleriyle donatılarak karbon salımını önemli ölçüde azaltacak. Sub-Panamax segmentindeki bu gemilerden altı tanesi ise Arkas filosunda bugüne kadar bulunan en yüksek kapasiteli ve teknolojik açıdan en gelişmiş konteyner gemileri olacak.

Öte yandan Arkas, 2025 yılında sipariş ettiği 4 adet 3.100 TEU gemiye ek olarak aynı kapasitede 2 adet gemi için daha opsiyon hakkını elinde bulunduruyor. Bu opsiyonların da kullanılması halinde, toplam yeni gemi sayısı 12’ye, filo büyüklüğü 61 gemiye ve toplam kapasite 130.830 TEU’ya çıkacak.

GEMİLER 2028’DE ARKAS FİLOSUNDA

Siparişi verilen gemilerden ilkinin 2027, geri kalanının ise 2028’de teslim edilmesi planlanıyor. Tüm gemiler, Arkas Line tarafından işletilecek ve şirketin Akdeniz’den Batı Afrika’ya, Karadeniz’den Kuzey Avrupa, Amerika, Kızıldeniz ve Hindistan’a uzanan uluslararası deniz taşımacılığı ağını destekleyecek. Toplam 560 milyon dolarlık yatırım için Arkas, önceki yatırımlarında da birlikte çalıştığı Çinli CIMC Financial Leasing tarafından uzun vadeli kredi modeliyle finansman desteği alıyor.