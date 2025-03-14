arsaVev’den kadın sporculara destek

Kadınların hayatın her alanında daha güçlü bir şekilde var olması gerektiğine inanan arsaVev, Türkiye’de Fenerbahçe’nin Opet Kadın Basketbol Takımı, Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı ve Medicana Kadın Voleybol Takımı'na verdiği desteği, Avrupa’nın üç büyük ligine de taşıyarak küresel arenada kadın sporcuları desteklemeye devam ediyor.

DÜNYANIN ÜÇ BÜYÜK LİGİNDE

arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, dünyanın üç büyük liginde mücadele eden üç prestijli kulübe sponsor olmaktan ve kadın sporunu uluslararası düzeyde desteklemekten büyük gurur duyduklarını belirtti.

Öztürk, konuyla ilgili şunları söyledi: “Türkiye nüfusunun yüzde 49,98’i kadınlardan oluşuyor. Ancak bu kadınların yalnızca yüze 35,8’i işgücüne katılıyor ve ortalama 20 yıl aktif çalışma hayatında kalabiliyor. Ekonomiye olumlu katkı sağlayabilmek için bu oranların mutlaka artması gerekiyor. arsaVev olarak istihdam yaratmanın ötesinde, genç kadınların spor yoluyla kariyer edinmelerine de destek olma misyonu taşıyoruz. Bu vizyonumuzu önce Fenerbahçe’nin kadın branşlarına verdiğimiz destekle gösterdik ve bu desteği sürdürmeye kararlıyız. Şimdi ise bu desteği uluslararası arenaya taşıyor, İngiltere, Almanya ve İspanya’da mücadele eden kadın sporcuları destekleyerek küresel ölçekte fark yaratmaya devam ediyoruz. Kadınların ekonomik ve sosyal alanda güçlenmesi, dünya çapında çözülmesi gereken bir konu ve biz de bu sürece katkı sunmaktan gurur duyuyoruz.”