Asel Teknik, 2024’te hedefini aştı

Endüstriyel teknik hizmetler alanında faaliyet gösteren Asel Teknik, 2024 yılında finansal hedeflerini aşarak gelirlerini %20 oranında artırdı. Şirket böylece, 2023’e kıyasla çift haneli büyüme trendini sürdürerek son yılların en güçlü finansal kapanışını gerçekleştirdi.

Asel Teknik’in bu başarısında, Türkiye’de sanayi tesislerinde artan otomasyon ve enerji verimliliği yatırımları belirleyici rol oynadı. Şirket, endüstriyel otomasyon, tesis bakım ve enerji optimizasyonu alanlarında yürüttüğü projelerle 2024 boyunca hem üretim verimliliğini artıran hem de karbon ayak izini azaltan çözümler sundu.

Asel Teknik Genel Müdürü Dr. Barkın Minez, finansal sonuçlara ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “2024, Asel Teknik için operasyonel mükemmeliyet ve sürdürülebilir büyümenin somutlaştığı bir yıl oldu. Hizmet portföyümüzü genişletirken, müşterilerimize sağladığımız katma değer de arttı. 2023’e kıyasla ciromuzu %20 büyüttük; bu, sektördeki genel büyüme ortalamasının yaklaşık iki katı.”

Asel Teknik, halen sözleşmeleri tamamlanmış ve yürütülmekte olan projeleriyle 2025 yılına güçlü bir sipariş portföyüyle giriyor. Şirketin elindeki proje hacminin, 2024 cirosunun yaklaşık %60’ına denk geldiği belirtiliyor. Bu oran, Asel Teknik’in yeni yılda da sürdürülebilir bir büyüme ivmesini koruyacağına işaret ediyor.

Dr. Minez, şirketin yurt dışı projelerde daha aktif rol alacağını belirterek, “Yeni dönemde özellikle enerji verimliliğinin artırılmasına ve yapay zekaya entegre edilmiş kumanda sistemleri alanlarında uluslararası iş birliklerine odaklanacağız. Hedefimiz, ihracat gelirlerimizin toplam cironun %15’ine ulaşması.” ifadelerini kullandı.