ASELSAN’dan dev imza: 166 milyon dolarlık İki yeni sözleşme

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkilerini duyurdu.

Anadolu Ajansı

ASELSAN’dan dev imza: 166 milyon dolarlık İki yeni sözleşme

ASELSAN, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile 111 milyon 850 bin dolarlık ve yurt içi bir platform üreticisi ile 54 milyon 600 bin dolarlık sözleşme imzaladı. Şirket böylece toplamda 166 milyon 450 bin dolarlık iki sözleşme imzalamış oldu.

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkilerini duyurdu.

Açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Güdüm Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 111 milyon 850 bin dolar olan sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2027 ve 2028 yılları arasında gerçekleştirilecektir. İlaveten, ASELSAN ile yurt içi bir platform üreticisi arasında, yurt dışındaki kullanıcılara teslim edilmek üzere Elektro-Optik Sistemlerin tedarikine yönelik toplam tutarı 54 milyon 600 bin dolar olan ihracat sözleşmesi imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

