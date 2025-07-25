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Ata Portföy'e yeni genel müdür

Ata Portföy’de genel müdürlük görevine Batuhan Özşahin getirildi.

25 Temmuz 2025 | 16:45
Ata Portföy'e yeni genel müdür

Ata Portföy Yönetimi, 20 Haziran 2025 itibarıyla Batuhan Özşahin’i Genel Müdür olarak göreve getirdi. Özşahin, aynı zamanda Chief Investment Officer (CIO) ve fon yöneticisi olarak da görev yapıyor.

İstanbul Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Batuhan Özşahin, kariyerine finans sektöründe araştırma ve analiz alanında başladı. UBS AG Türkiye ofisinde Hisse Senedi Araştırma Direktörü olarak görev aldıktan sonra, uzun yıllar Ata Yatırım bünyesinde Başekonomist ve Stratejist pozisyonlarında bulundu.

2023 yılında Ata Portföy Yönetimi’nde CIO ve fon yöneticisi olarak göreve başlayan Özşahin, 20 Haziran 2025 tarihinde Ata Portföy Genel Müdürü olarak atandı.
 

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