BAGFAŞ kurucusu yaşamını yitirdi

BAGFAŞ'tan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Şirketimizin kurucusu, 1970 ile 2002 tarihleri arasında Kurucu Murahhas Aza ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Sayın Recep GENÇER vefat etmiştir. Gençer ailesinin, BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş'nin ve ülkemizin acı kaybının derin üzüntüsünü kamuoyu ile paylaşıyoruz. Sayın Recep Gençer'in Şirketimizde % 38,22 payı bulunmaktaydı. Ancak kendisinin Şirketimizde veya Şirketimizin bağlı ortaklıklarında herhangi bir yönetim kurulu üyeliği veya icrai görevi mevcut değildi.